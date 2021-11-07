“خضراء وبرتقالي” علامات إنذار في هواتف آيفون تدل على اختراق هاتفك والتجسس عليك

من المتعارف عليه في هواتف آيفون أنه يوجد بها كاميرات خلفية وأمامية، ويوجد بعض التطبيقات التي تستخدم الكاميرا عند فتحها، لكن يوجد بعض التطبيقات الأخرى التي تستخدم كاميرا الهاتف خلسة ودون إذن المستخدم، وغالباً ما تكون هذه التطبيقات ضارة أو مخترقة من متخصصي القرصنة والهاكرز.

علامات إنذار في هواتف آيفون تدل على اختراق هاتفك

ولحماية خصوصية المستخدمين، قامت شركة أبل الأمريكية بتطوير نظام يقوم بتنبيه المستخدم حال تشغيل الكاميرا أو الميكروفون دون إذن صاحبها، ووضعت الشركة في هواتف آيفون علامتين إحداهما خضراء والأخرى برتقالية اللون، هاتان العلامتان تقومان بإنذار المستخدم حال وجود أي نشاط مشبوه.

فعندما تكون العلامة الخضراء ساطعة في هواتف آيفون فإن هذا دليل على نشاط الكاميرا، وعندما تكون اللمبة البرتقالي نشطة فإن هذا يدل على أن الميكروفون يعمل، وربما لا يعرف الكثير هذه الميزة، أو لا يعرفون وظيفة هذه الإشارات، ولذلك وفي حالة إذا ما كانت هذه الإشارات نشطة، ولم يقم المستخدم بتشغيل الكاميرا أو الميكروفون، فهذا إنذار بوجود تطبيق يستخدم هذه الأدوات للتجسس عليك، واللمبة الخضراء خاصة بالكاميرا والبرتقالي خاصة بالميكروفون.

وفي حالة نشاط اللمة الخضراء أو البرتقالي، يجب على المستخدم أن يتحقق من أذونات التطبيقات، وإذا لم يكن قد أذن لهذه التطبيقات بالوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا فعليه أن يقوم بحذفها فوراً.

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