“خضراء وبرتقالي” علامات إنذار في هواتف آيفون تدل على اختراق هاتفك والتجسس عليك

بواسطة إسلام عوض

من المتعارف عليه في هواتف آيفون أنه يوجد بها كاميرات خلفية وأمامية، ويوجد بعض التطبيقات التي تستخدم الكاميرا عند فتحها، لكن يوجد بعض التطبيقات الأخرى التي تستخدم كاميرا الهاتف خلسة ودون إذن المستخدم، وغالباً ما تكون هذه التطبيقات ضارة أو مخترقة من متخصصي القرصنة والهاكرز.

"خضراء وبرتقالي" علامات إنذار في هواتف آيفون تدل على اختراق هاتفك والتجسس عليك

علامات إنذار في هواتف آيفون تدل على اختراق هاتفك

"خضراء وبرتقالي" علامات إنذار في هواتف آيفون تدل على اختراق هاتفك والتجسس عليك 1 7/11/2021 - 7:46 ص

ولحماية خصوصية المستخدمين، قامت شركة أبل الأمريكية بتطوير نظام يقوم بتنبيه المستخدم حال تشغيل الكاميرا أو الميكروفون دون إذن صاحبها، ووضعت الشركة في هواتف آيفون علامتين إحداهما خضراء والأخرى برتقالية اللون، هاتان العلامتان تقومان بإنذار المستخدم حال وجود أي نشاط مشبوه.

"خضراء وبرتقالي" علامات إنذار في هواتف آيفون تدل على اختراق هاتفك والتجسس عليك 2 7/11/2021 - 7:46 ص

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فعندما تكون العلامة الخضراء ساطعة في هواتف آيفون فإن هذا دليل على نشاط الكاميرا، وعندما تكون اللمبة البرتقالي نشطة فإن هذا يدل على أن الميكروفون يعمل، وربما لا يعرف الكثير هذه الميزة، أو لا يعرفون وظيفة هذه الإشارات، ولذلك وفي حالة إذا ما كانت هذه الإشارات نشطة، ولم يقم المستخدم بتشغيل الكاميرا أو الميكروفون، فهذا إنذار بوجود تطبيق يستخدم هذه الأدوات للتجسس عليك، واللمبة الخضراء خاصة بالكاميرا والبرتقالي خاصة بالميكروفون.

وفي حالة نشاط اللمة الخضراء أو البرتقالي، يجب على المستخدم أن يتحقق من أذونات التطبيقات، وإذا لم يكن قد أذن لهذه التطبيقات بالوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا فعليه أن يقوم بحذفها فوراً.

اقرأ أيضاً:

"خضراء وبرتقالي" علامات إنذار في هواتف آيفون تدل على اختراق هاتفك والتجسس عليك 3 7/11/2021 - 7:46 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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