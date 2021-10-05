خسر 7 مليار دولار.. وأول تعليق رسمي من مارك زوكربيرج بعد تعطل واتساب وفيسبوك وإنستجرام

ما شهدته منصات التواصل الإجتماعي واتساب وفسيبوك وإنستغرام بالأمس من عطل على مستوى العالم، يعد من أسوأ الأعطال لها منذ عام 2008، حيث توقف هذه التطبيقات الثلاثة عن العمل لمدة تعدت الـ6 ساعات، وفقد ما يقرب من 3 مليار مستخدم حول العالم الوصول إلى حساباتهم.

أول تعليق رسمي من مارك زوكربيرج بعد تعطل واتساب وفيسبوك وإنستجرام

ووفق بعض التقارير الإقتصادية والتي نقلتها سي إن بي سي الأمريكية، أشارت إلى أن سبب الإنقطاع ما زال غير معروف، كما أن هذا العطل تسبب في انخفاض أسهم الشركة بنحو 5.6%، كما تراجعت ثروة مارك زوكربيرج بحوالي 7 مليار دولار، ليصبح مارك في مؤخرة أغنى الأغنياء في العالم.

وفي أول تعليق لمارك على تعطل واتساب وفيسبوك وإنستجرام، فقد قال في تدوينة له على حسابه بتويتر، أنه يعتذر للمستخدمين من جميع أنحاء العالم عن تعطل تلك التطبيقات، مؤكداً أنهم بدأوا في العودة إلى العمل مرة أخرى، وأعرب عن أسفه عن هذا الخلل الذي أوقف تواصل المسخدمين مع الأشخاص الآخرين.

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وجاء تعليق مارك بعدما عادت التطبيقات للعمل مرة أخرى، كما أشارت بعض التقارير إلى أن هذه العودة تدريجية وليست كاملة، وخلال أقل من 24 ساعة سوف تعود هذه التطبيقات إلى طبيعتها مرة أخرى.