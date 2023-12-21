خرائط Google تطلق ميزة جديدة لجعل الوصول إلى سجل المواقع أكثر سهولة

تستمر خرائط Google في إضافة ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، في أحدث تحديث لها، أطلقت الشركة ميزة جديدة تسمى “الجدول الزمني”.

ميزة جديدة في خرائط Google تجعل تتبع رحلاتك أسهل

كما يوحي الاسم، سيتذكر الجدول الزمني جميع الأماكن التي زرتها في الماضي وسيتم تشغيله بواسطة وظيفة سجل المواقع الحالية.

يتم تعطيل سجل المواقع لجميع حسابات Google افتراضيًا، ولكن المستخدمين الذين اختاروا تشغيله سيشاهدون قريبًا قسم الجدول الزمني داخل تطبيق خرائط Google على أجهزة iPhone الخاصة بهم.

التغيير الرئيسي هنا هو أن الأماكن التي زرتها سيتم تخزينها محليًا على الهاتف بدلاً من حفظها على السحابة، هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى سجل مواقعك حتى إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الجدول الزمني أيضًا معلومات مفيدة حول رحلاتك، مثل المسافة التي قطعتها والوقت الذي قضيته في كل مكان. يمكنك أيضًا استخدام الجدول الزمني لمشاركة رحلاتك مع الآخرين.