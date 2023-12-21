خرائط Google تطلق ميزة جديدة لجعل الوصول إلى سجل المواقع أكثر سهولة
تستمر خرائط Google في إضافة ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، في أحدث تحديث لها، أطلقت الشركة ميزة جديدة تسمى “الجدول الزمني”.
كما يوحي الاسم، سيتذكر الجدول الزمني جميع الأماكن التي زرتها في الماضي وسيتم تشغيله بواسطة وظيفة سجل المواقع الحالية.
يتم تعطيل سجل المواقع لجميع حسابات Google افتراضيًا، ولكن المستخدمين الذين اختاروا تشغيله سيشاهدون قريبًا قسم الجدول الزمني داخل تطبيق خرائط Google على أجهزة iPhone الخاصة بهم.
التغيير الرئيسي هنا هو أن الأماكن التي زرتها سيتم تخزينها محليًا على الهاتف بدلاً من حفظها على السحابة، هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى سجل مواقعك حتى إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الجدول الزمني أيضًا معلومات مفيدة حول رحلاتك، مثل المسافة التي قطعتها والوقت الذي قضيته في كل مكان. يمكنك أيضًا استخدام الجدول الزمني لمشاركة رحلاتك مع الآخرين.
بهذه الطريقة، إذا كنت تستخدم خرائط Google عبر أجهزة متعددة، فسيتم حفظ زياراتك ومساراتك بشكل منفصل على كل جهاز من أجهزتك، مما يمنحك المزيد من التحكم في سجل مواقعك، على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم جهاز iPhone الخاص بك للعمل وجهاز Android الخاص بك للترفيه، فيمكنك اختيار عدم حفظ سجل المواقع على جهاز Android الخاص بك، مما يوفر لك الخصوصية.
لا يزال بإمكانك الحصول على خيار عمل نسخة احتياطية من بيانات موقعك على السحابة إذا كنت ترغب في الوصول إلى سجل المواقع الخاص بك من أجهزة مختلفة، للقيام بذلك، انتقل إلى إعدادات خرائط Google وانقر على “الجدول الزمني”، ثم، اضغط على “نسخة احتياطية إلى السحابة”.
يمكن الوصول إلى إعدادات المخطط الزمني من خلال النقر على أيقونة النقطة الزرقاء التي تعرض موقعك الحالي على الخريطة، تقول جوجل إن عناصر التحكم الجديدة بالنقطة الزرقاء ستصبح متاحة على كل من إصدارات Android وiOS من تطبيق خرائط Google في الأسابيع المقبلة.
موقع دعم Google للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى إعدادات الجدول الزمني.