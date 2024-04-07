خرائط جوجل تعلن عن ميزة جديدة: وداعًا للازدحام المروري

تتصدى ميزة خرائط جوجل الجديدة لقضية الازدحام المروري بطريقة مبتكرة، وفقًا لبراءة اختراع جديدة، ستقدم خرائط جوجل اقتراحات السرعة المثلى للمركبات التي تدخل حركة مرور كثيفة، بهدف منع حدوث مثل هذا الازدحام.

نهاية للاختناقات المرورية مع ميزة جديدة من خرائط جوجل

غالبًا ما يحدث الازدحام المروري بسبب تفاعل تسلسلي ينتج عن انخفاض مفاجئ في سرعة مركبة ما دون سبب واضح، سيتم حساب اقتراح السرعة بناءً على سرعة المركبات التي أمامك مع الحفاظ على مسافات آمنة، إذا التزم جميع السائقين بهذه السرعة المقترحة، فمن المحتمل منع الازدحام المروري.

لتجنب اضطرار السائقين للنظر باستمرار إلى توصية السرعة، تفكر خرائط جوجل في مؤشر سرعة ملون: الأخضر يعني أنه يمكنك التسريع، والأصفر يقترح عليك التباطؤ، والأزرق يخبرك بأنك تسير بالسرعة الصحيحة، يعتمد نجاح هذه الفكرة على التزام جميع السائقين بالسرعة الموصى بها.

إذا لم يتبع السائق هذه التوصية أو يقترب كثيرًا من السيارة التي أمامه، فلا يزال من الممكن حدوث الازدحام، ومع ذلك، مع تطور تقنيات القيادة الآلية، يمكن أن تصبح هذه الميزة أكثر فاعلية، في المستقبل الذي يضم مركبات يدوية وآلية معًا، يمكن أن تساعد هذه الميزة السائقين البشر على الحفاظ على سرعات مناسبة دون إعاقة تدفق حركة المرور.

كيفية عمل الميزة الجديدة لمنع الاختناقات المرورية في خرائط جوجل

اقتراح السرعة : ستقدم خرائط جوجل اقتراحًا بالسرعة للمركبات على الطرق المزدحمة لتحسين تدفق حركة المرور، يتم حساب هذه السرعة بناءً على سرعة المركبات التي أمامك والمسافات الآمنة.

ستقدم خرائط جوجل اقتراحًا بالسرعة للمركبات على الطرق المزدحمة لتحسين تدفق حركة المرور، يتم حساب هذه السرعة بناءً على سرعة المركبات التي أمامك والمسافات الآمنة. شاشة ملونة بالرموز : لمنع السائقين من النظر المستمر إلى الشاشة، يتم عرض توصيات السرعة بألوان مختلفة: الأخضر : يمكن للسائقين التسريع. الأصفر : يشير إلى ضرورة تباطؤ السائقين. الأزرق : يخبر السائقين بأنهم يسيرون بالسرعة الصحيحة.

لمنع السائقين من النظر المستمر إلى الشاشة، يتم عرض توصيات السرعة بألوان مختلفة: التكيف مع تدفق حركة المرور: عندما يلتزم جميع السائقين بالسرعة الموصى بها، يتم منع التباطؤ المتسلسل وتجنب الاختناقات المرورية الوهمية.

يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال تطبيق خرائط جوجل، ويتم تعديلها ديناميكيًا بناءً على ازدحام المرور على طول الطريق، ومع تقدم تقنيات القيادة الآلية، يمكن أن تصبح هذه الميزة أكثر فاعلية، حيث تميل المركبات الآلية إلى الالتزام بهذه التوصيات الخاصة بالسرعة بشكل أكثر اتساقًا، وهذا يمكن أن يحسن تدفق حركة المرور مع تعزيز سلامة السائق.