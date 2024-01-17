خرائط جوجل تطلق ميزة جديدة للملاحة في الأنفاق تعتمد على البلوتوث

أطلق تطبيق خرائط جوجل المخصص لأجهزة أندرويد ميزة جديدة للملاحة في الأنفاق تعتمد على استخدام تقنية البلوتوث، حيث أن هذه الميزة تعالج إحدى أبرز المشكلات التي تواجهها تطبيقات الملاحة، وإذا كنت تمر عبر نفق في تنقلاتك، فقد تكون على دراية بالتحديات التي تواجهها تطبيقات الملاحة أثناء تواجدك تحت الأرض.

كما أن دقة خدمات تحديد المواقع داخل الأنفاق تكون متدنية عادةً، وذلك لأن إشارات نظام تحديد المواقع العالمي لا تستطيع الوصول إلى الأنفاق تحت الأرض.

قام تطبيق Waze التابع لشركة Google بتقديم منارات البلوتوث كحل لهذه المشكلة منذ فترة، حيث تعرف منارات البلوتوث بكونها أجهزة تحكم صغيرة وموفرة للطاقة تعمل بالبطاريات، حيث تبث إشارات في اتجاه واحد نحو الهاتف أو الجهاز اللوحي للمستخدم دون جمع أي بيانات منه.

وتساهم هذه المنارات في تحسين دقة تحديد المواقع داخل الأنفاق من خلال استخدام أجهزة التحكم الصغيرة والمرتبة بشكل استراتيجي لرصد وتحديد المواقع، وهي تقنية تستخدم كذلك في بعض مراكز التسوق.

وقد وفر تطبيق Waze هذه المنارات في العديد من المدن الكبرى حول العالم مثل نيويورك وشيكاغو وباريس وريو دي جانيرو وبروكسل وأوسلو وسيدني وبوسطن ومكسيكو سيتي وغيرها.

وقد اندمجت خرائط جوجل مع تطبيق Waze، حيث أصبحت ميزة منارات البلوتوث متوفرة الآن بشكل واسع ضمن الإعدادات.

كما تعتمد الاستخدام اليومي لتطبيقات الملاحة على دقة المعلومات المتاحة، ويحرص تطبيق Waze على تقديم معلومات دقيقة عن المواقع وتوفير أفضل رؤية للأحداث في الزمن الحقيقي داخل الأنفاق، معتبرًا ذلك جزءًا أساسيًا من سلامة القائد.

بالرغم من ذلك يتم تعطيل خيار منارات البلوتوث بشكل افتراضي في تطبيق خرائط جوجل، ولكن يمكن إيجاده وتفعيله ضمن خيارات القيادة في إعدادات الملاحة.

وتوضح خرائط جوجل هذه الميزة قائلة: “استخدم منارات البلوتوث لزيادة دقة تحديد الموقع في الأنفاق، فعند تفعيل هذه الخاصية يجب السماح للخرائط بالبحث عن الأجهزة القريبة والاتصال بها”.

ومن التوقع الآن أن يكون التنقل أكثر سلاسة، خصوصًا في الأنفاق التي تحتوي على عدة ممرات ومخارج.

يتضمن نظام التشغيل أندرويد مجموعة واسعة من تطبيقات التنقل، ومع ذلك يبقى تطبيق خرائط جوجل من أبرزها.

يندمج تطبيق خرائط جوجل بكفاءة مع تطبيق أندرويد أوتو، ويزيد نجاحه في السوق إلى توازنه الممتاز بين البساطة والدقة.

إضافة إلى ذلك يمثل خيار التنقل عبر البلوتوث واحدة من المميزات العديدة التي أدرجتها الشركة مؤخرًا في تطبيقها للتنقل، والذي شهد تحديثًا شاملًا يتضمن واجهة مستخدم جديدة وألوانًا مبتكرة ومعلومات عن شحن السيارات الكهربائية وتحسينات في استخدام الذكاء الاصطناعي.