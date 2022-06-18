تفاصيل خدمة Snapchat Plus الجديدة من سناب شات| باشتراك ومزايا غير مسبوقة

في إطار التحديثات الجديدة المستمرة من المنصة الشهير للتواصل الاجتماعي، كشف تطبيق سناب شات عن استعداده لإطلاق خدمته الجديدة المدفوعة Snapchat Plus، كما تم الكشف عن أسعار الاشتراكات الخاصة بها، لافتة إلى أن تلك الخدمة ستحمل العديد من المزايا الجديدة والحصرية الرائعة، كما أنها ستحمل تجربة مختلفة للمستخدمين.

تفاصيل خدمة Snapchat Plus

أما عن أبرز التفاصيل الخاصة بـ خدمة Snapchat Plus الجديدة، فستكون مدفوعة أي مقابل مالي حسب خريطة الأسعار المختلفة، وستضم العديد من المميزات الحصرية والثورية التي تُقدم تجربة مختلفة للمستفيدين، وسط تسريبات أن يتم الاشتراك فيها مقابل 5 دولارات أمريكية فقط للمستخدم مقابل الحصول على الامتيازات الإضافية.

ومن بين الامتيازات التي سيتم توفيرها لمستخدمين فيها، الحصول على شارة على ملفهم الشخصي، مع العلم أنها خدمة اختيارية يُمكن سداد قيمتها شهريًا، وفي حالة الاشتراك فيها الاشتراك فيها سنويًا، سيتم توفير الاشتراك المخفض بقيمة 48 دولار أمريكي فقط بدلاً من 60 دولار.

يهمك أيضًا:

حذف حساب سناب شات نهائيًا| وخطوات إزالة صديق

طريقة تغيير يوزر السناب Snapchat Change Usernam

تطوير ميزة Snapchat Plus

كما يجري حاليًا تطوير الخدمة من أجل إمكانية مشاركة الميزات الحصرية والتجريبية والإصدارات السابقة مع المشتركين، بالإضافة إلى بعض المعلومات المخفية في التطبيق، مستهدفة تحقيق نسبة جذب كبيرة للمستخدمين النشطين، وتوفير أدوات جديدة مختلفة كليًا للمستخدمين المميزين، لاسيما وأن المنصة يستخدمها أكثر من ربع مليار شخص حول العالم.