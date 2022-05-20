خدمات في منصة فيسبوك سيتم إيقافها بدءًا من 31 مايو

مرت شهور على تغريم شركة فيسبوك 18 مليون دولار غرامة، بسبب تتبع بيانات المستخدمين حتى بعد تسجيل الخروج من المنصة، حيث جاءت هذه الغرامات نتيجة انتهاكات قواعد حماية البيانات العامة في أوروبا، بعد 12 تنبيه لشركة فيسبوك لخرقها البيانات.

الخدمات التي سيتم إيقافها بدءًا من 31 مايو

يستعد فيسبوك اليوم لإيقاف بعض الخدمات في المنصة، والتي بدورها تطلع على بيانات المستخدمين وبالأخص موقعهم، وهي ميزة الطقس والموقع والأصدقاء المجاورين، حيث أبلغت الشركة المستخدمين في وقت سابق بالاستعداد لإيقاف هذه الخدمات بشكل نهائي.

أكدت الشركة في بيان لها قائلة :”لن تتوفر ميزة الطقس بعد 31 مايو 2022 والتي سيتوقف الاطلاع على مواقع المستخدمين”، وأضافت الشركة في تصريح لموقع the verge التقني “بينما نقوم بإيقاف بعض المميزات التي تعتمد على الموقع، لا يزال يمكن للمستخدمين استخدام خدمات الموقع لإدارة جمع معلومات الموقع”.

ويذكر أن توقف بعض الخدمات في فيسبوك لا يعني ذلك توقف موقع فيسبوك، وسيظل فيسبوك في جمع العديد من معلومات الموقع لأغراض أخرى ،مثل تقديم إعلانات ذات صلة وتأمين عمليات تسجيل الدخول للمستخدمين، ويمكنك في حالة الاعتراض تنزيل البيانات أو حذفها.

وأرسل فيسبوك رسالة إلى المستخدمين لإبلاغهم بإيقاف هذه الخدمات قائلًا:” نظرًا لأنك سبق لك استخدام Nearby Friends أو weather alerts أو location history أو الموقع في الخلفية، فإننا نخبرك أن هذه المنتجات والميزات لن تكون متاحة بعد 31 مايو 2022، المعلومات التي شاركتها والتي تم استخدامها لهذه التجارب، بما في ذلك سجل الموقع والموقع في الخلفية، سيتوقف جمعها بعد 31 مايو 2022، حتى إذا كنت قد قمت بتمكينهم مسبقًا، وبخلاف ذلك ، سيستمر Facebook في جمع معلومات الموقع للتجارب الأخرى كما هو موضح في سياسة البيانات الخاصة بنا”.

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