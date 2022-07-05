تقنية

خدعة في كاميرا الآيفون القديم تجعله يشبه آيفون ١٣ برو ماكس

عبد الرحمن رضا

في التحديث الفوري لجهاز iphone يتم منحك إمكانية وصول إلى ميزة جديدة لا يمتلكها معظم النسخ من آيفون، أو معظم الأنواع، وهي خدعة في الكاميرا وموجودة في الآيفون ١٣ برو.

خدعة في كاميرا الآيفون القديم تجعله يشبه آيفون ١٣ برو ماكس

خدعة تصوير الماكرو في الآيفون

يتيح تصوير المايكرو لمستخدمي الآيفون تصوير قريب جداً من الأشياء، وتكون اللقطات ذات تركيز حاد على مسافة ٢ سم، وذلك وفقاً لما ذكره موقع “ذا صن”.

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التطبيق من الداخل
التطبيق من داخل المتجر
التطبيق من داخل المتجر
التطبيق من المتجر

ويقال إن هذه الخاصية غير متاحة إلي في أنواع الآيفون الحديثة ١٣ برو أو ١٣ برو ماكس، ولكن يمكننا الحصول عليها من خلال الآيفون قديم الطراز.

استخدام تطبيق Halide لمنافسة تصوير المايكرو في الطراز الحديث

خدعة في كاميرا الآيفون القديم
خدعة في كاميرا الآيفون القديم تجعله يشبه آيفون ١٣ برو ماكس

يعد تطبيق Halide هو أشهر التطبيقات التي تنافس الخيار الافتراضي، وله ميزات كثيرة، وبعضها لا يتواجد من الأساس على كاميرا الآيفون العادية.

طريقة التثبيت والتشغيل

أولاً : تقوم بالدخول إلى متجر التطبيقات وتبحث عن اسم التطبيق وتقوم بتثبيته.

ثانياً : تقوم بتشغيل التطبيق وتختار وضع الماكرو وتقوم بالتقاط الصور التي تريدها.

وإذا كنت تستخدم طراز قديم من الآيفون لا تقلق سيقوم التطبيق باستخدام العدسة المقربة على جهازك ليقوم بالتقاط الصور، وإن لم تكن الجودة أفضل شيء أو تشبه عدسة الآيفون الرسمي، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لترقية الجودة، وستظل تحصل على تأثير ماكرو المثير للإعجاب.

عبد الرحمن رضا

عبدالرحمن رضا كاتب صحفي، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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