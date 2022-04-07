خدعة سرية رائعة على هاتف أيفون لإنجاز المهام بشكل سريع

يوجد العديد من الحيل الرائعة على هاتف آيفون الخاص بك والتي قد تكون بإيماءات سرية لا يعرفها الكثيرون، والتي تُساعد كثيرا في إنجاز المهام بشكل سريع للغاية، حيث يمكن لمستخدمي تلك الهواتف استخدام خدعة “الإصبعين” عبر عدد من التطبيقات الموجودة على الهاتف، لأنها مصممة لمساعدتك على تحديد عدد من العناصر بسرعة على iPhone.

خدعة الإصبعين في هواتف أيفون لإنجاز المهام سريعاً

يمكنك على سبيل المثال الانتقال إلى تطبيق Voice Memos، والضغط مع الاستمرار بالإصبعين على العنصر الموجود في الأعلى ثم قم بالسحب لأسفل، وهنا سوف يتم تحديد جميع العناصر الموجودة بسرعة كبيرة للغاية، من أجل توفير الوقت والجهد على المستخدمين.

تحديد الرسائل على البريد الإلكتروني

كما يمكنك أيضاً الانتقال إلى تطبيق Apple Mail على الهاتف الخاص بك، وقم بنفس التجربة على صندوق البريد الخاص بك وفقاً لما نشره موقع “ذي صن”، حيث تستطيع من خلال تلك الخدعة السابقة ذكرها من تحديد العديد من الرسائل الموجودة بالبريد الإلكتروني بشكل سريع في وقت واحد.

مكتشف الخدعة

والجدير بالذكر أنه تم الكشف عن الحيلة السابقة من مبتكر “TikToktheapplecollector”، والذي حصد العديد من الإعجابات من أصحاب هواتف أيفون المعجبين بها، حيث لاحظ أن تلك الحيلة لا تعمل في جميع التطبيقات، حيث أنه لا يوجد دعم في Gmail، ولكن سيكون لك الحظ في التطبيق الذي أنشأته شركة أبل نفسها.

وعلى سبيل المثال يستطيع مستخدمي هواتف أيفون استعمال تلك الحيلة الرائعة على iMessage و Notes، وهي من التطبيقات الرسمية في Apple، ويوجد بعض الإيماءات الأخرى في أيفون لا يعرفها الكثيرون والتي قد تكون غير مهتم بها، يمكنك التعرف على العديد من الأسرار من الفيديو الموجود في المقال.

نسخ النص على هاتف أيفون

يمكنك الحصول على تميز النص ونسخه من خلال الخطوات التالية:

يجب أولاً ضم ثلاثة أصابع معًا على الشاشة.

سوف تحصل على نسخ النص.

تعمل تلك الحيلة على نسخ أي شيء تريد نسخة حتى الصور.

إذا انتقلت إلى تطبيق الصور وقمت بقرص ثلاثة أصابع، سوف تتمكن من لصق الصورة بسرعة، وهي من الطرق السهلة للغاية لنقل الصورة بسرعة إلى تطبيق وتساب أو الرسائل.

وفي حالة إضافة قرصة إضافية سوف تتحول العملية من نسخ إلى قص، أي أنه سوف يتم حذف النص ولصقه في المكان الذي تريده.

لصق الصور

تدعم العديد من التطبيقات الموجودة على هواتف أيفون تلك الميزة، لذا يمكنك مشاركة لصق الصور في أماكن متعددة، حيث تحرص دائماً شركة أبل على التسهيل على المستخدمين لهواتفها.

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