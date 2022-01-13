خبير أمني يحذر من واتساب.. WhatsApp ليس آمناً ويقع بمرمي المحتالين وينصح بهذه الإجراءات

إسلام عوض

بالرغم من أن تطبيق المراسلات الفورية واتساب هو الأكثر شعبية حول العالم، مقارنةً بالتطبيقات الأخرى مثل سيجنال وتيلجرام وغيرهما، إلا أنه ما زالت هناك بعض الشبهات التي تدور حوله، وذلك وفق خبراء أمنيين في الأمن السيبراني، وقد تكون هذه التحذيرات لصالح تطبيقات أخرى منافسة.

خبير أمني يحذر من واتساب.. WhatsApp ليس آمناً ويقع بمرمي المحتالين وينصح بهذه الإجراءات

خبير أمني يحذر مستخدمي واتساب

ومؤخراً حذر الخبير بالأمن السيبراني “ديمتري بيستوزيف” من محاولات احتيال كبيرة تستهدف واتس آب، مؤكداً أن عمليات الإحتيال هذه هي محاولة من القراصنة للوصول إلى الحسابات المصرفية وكذلك معلومات المستخدمين الشخصية.

خبير أمني يحذر من واتساب.. WhatsApp ليس آمناً ويقع بمرمي المحتالين وينصح بهذه الإجراءات 1 13/1/2022 - 9:09 م

مقالات ذات صلة:

واتساب يطلق ميزته الثورية الجديدة لهواتف أندرويد والثانية خلال عام 2022

واتساب يكشف عن ميزة جديدة هي الأولى من نوعها لهواتف الأندرويد

وأشار ديمتري إلى أن تطبيق واتساب لدية بالفعل بعض المشكلات الأمنية التي تجعلة عرضة للإحتيال، وذلك بالرغم من أن العديد من المستخدمين يظنون أنه أكثر آمناً، ولذلك نصح الخبير الأمني بعدم مشاركة أي معلومات حساسة تتعلق بالمعلومات الشخصية أو الحسابات المصرفية.

خبير أمني يحذر من واتساب.. WhatsApp ليس آمناً ويقع بمرمي المحتالين وينصح بهذه الإجراءات 2 13/1/2022 - 9:09 م

وأضاف أن أحد مشكلات المستخدميم تتعلق بتبديل sms، حيث أن المحتالين يقومون باستنساخ هذا الرقم ووضعه على بطاقة ثانية، ومن هنا يصلون إلى جميع الحسابات المصرفية الخاصة بالمستخدم وكذلك معلوماته الشخصية، ولذلك نصح بتشغيل ميزة التحقق من خطوتين وتشغيل ميزة آخر ظهور، والتأكد من أن صورة الملف الشخصي غير متاحة لأي شخص.

قد يهمك أيضاً:

Avatar of إسلام عوض
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


رائج الآن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.