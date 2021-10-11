خبير أمني عن WhatsApp.. احذف واتساب حالاً ولا تعتمد عليه وتطبيقين مجانيين بديلك الآمن والموثوق وبـ 6 مميزات هامة

نصح خبير أمني متخصص في أمن المعلوت بعدم الإعتماد على واتساب كتطبيق للمراسلات الفورية، وخاصةً بعد الأعطال التي وقعت به خلال الفترة الماضية، وربطه مع فيس بوك وتليجرام بسيستم واحد، الأمر الذي يجعل WhatsApp يتعطل حال وجود أي عطل أو خلل في التطبيقات الأخرى.

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خبير أمني ينصح بتطبيقين بديلين لتطبيق واتساب

وأكد الخبير الأمني محمد الحارثي، على ضرورة وجود بدائل لتطبيق واتس أب، تكون أكثر أماناً وثقة لدى المستخدمين، وأضاف أن هناك تطبيقين مجانيين هما البديل الآمن للمراسلات الفورية، ويتمتع التطبيقين بالثقة والتشفير التلقائي للرسائل وعدم مشاركة أي بيانات مع منصات أخرى كما هو الحال في تطبيق WhatsApp.

View Once for those moves that can’t go down in history pic.twitter.com/YvLRSJa4WP — WhatsApp (@WhatsApp) September 21, 2021

وأشار الحارثي إلى أن أحد بدائل واتساب الآمنة هو تطبيق سيجنال، ووصفه بأنه من أفضل التطبيقات، كما دعى إلى وجود منصة كبيرة تنتشر على على مستوى البلاد العريية، ويمكن الإعتماد عليها، وذلك بدلاً من أن نكون أسرى لمثل هذه التطبيقات التي تتحكم في مصير الملايين وبياناتهم وخصوصياتهم.

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كما نصح خبير أمن المعلومات أيضاً بتطبيق تيلجرام كبديل واتس آب، مضيفاً أنه يتمتع بالعديد من الميزات الهامة وأهمها التشفير التلقائي للرسائل، والوصول إليه عبر العديد من الأجهزة، ومن أهم مميزاته أيضاً السماح بإرسال الملفات الكبيرة دون أي شرط أو قيد، كما أنه مجاني ولا يطالب بأي مبالغ مقابل الخدمة، وحفظ جميع الرسائل للعودة إليها في أي وقت.