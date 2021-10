خبير أمني عن WhatsApp.. احذف واتساب حالاً ولا تعتمد عليه وتطبيقين مجانيين بديلك الآمن والموثوق وبـ 6 مميزات هامة

نصح خبير أمني متخصص في أمن المعلوت بعدم الإعتماد على واتساب كتطبيق للمراسلات الفورية، وخاصةً بعد الأعطال التي وقعت به خلال الفترة الماضية، وربطه مع فيس بوك وتليجرام بسيستم واحد، الأمر الذي يجعل WhatsApp يتعطل حال وجود أي عطل أو خلل في التطبيقات الأخرى.

وأكد الخبير الأمني محمد الحارثي، على ضرورة وجود بدائل لتطبيق واتس أب، تكون أكثر أماناً وثقة لدى المستخدمين، وأضاف أن هناك تطبيقين مجانيين هما البديل الآمن للمراسلات الفورية، ويتمتع التطبيقين بالثقة والتشفير التلقائي للرسائل وعدم مشاركة أي بيانات مع منصات أخرى كما هو الحال في تطبيق WhatsApp.

View Once for those moves that can’t go down in history pic.twitter.com/YvLRSJa4WP

— WhatsApp (@WhatsApp) September 21, 2021