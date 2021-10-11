خبير أمني عن WhatsApp.. احذف واتساب حالاً ولا تعتمد عليه وتطبيقين مجانيين بديلك الآمن والموثوق وبـ 6 مميزات هامة

بواسطة إسلام عوض

نصح خبير أمني متخصص في أمن المعلوت بعدم الإعتماد على واتساب كتطبيق للمراسلات الفورية، وخاصةً بعد الأعطال التي وقعت به خلال الفترة الماضية، وربطه مع فيس بوك وتليجرام بسيستم واحد، الأمر الذي يجعل WhatsApp يتعطل حال وجود أي عطل أو خلل في التطبيقات الأخرى.

خبير أمني عن WhatsApp.. احذف واتساب حالاً ولا تعتمد عليه وتطبيقين مجانيين بديلك الآمن والموثوق وبـ 6 مميزات هامة
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خبير أمني ينصح بتطبيقين بديلين لتطبيق واتساب

خبير أمني عن WhatsApp.. احذف واتساب حالاً ولا تعتمد عليه وتطبيقين مجانيين بديلك الآمن والموثوق وبـ 6 مميزات هامة 1 11/10/2021 - 7:52 ص

وأكد الخبير الأمني محمد الحارثي، على ضرورة وجود بدائل لتطبيق واتس أب، تكون أكثر أماناً وثقة لدى المستخدمين، وأضاف أن هناك تطبيقين مجانيين هما البديل الآمن للمراسلات الفورية، ويتمتع التطبيقين بالثقة والتشفير التلقائي للرسائل وعدم مشاركة أي بيانات مع منصات أخرى كما هو الحال في تطبيق WhatsApp.

وأشار الحارثي إلى أن أحد بدائل واتساب الآمنة هو تطبيق سيجنال، ووصفه بأنه من أفضل التطبيقات، كما دعى إلى وجود منصة كبيرة تنتشر على على مستوى البلاد العريية، ويمكن الإعتماد عليها، وذلك بدلاً من أن نكون أسرى لمثل هذه التطبيقات التي تتحكم في مصير الملايين وبياناتهم وخصوصياتهم.

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كما نصح خبير أمن المعلومات أيضاً بتطبيق تيلجرام كبديل واتس آب، مضيفاً أنه يتمتع بالعديد من الميزات الهامة وأهمها التشفير التلقائي للرسائل، والوصول إليه عبر العديد من الأجهزة، ومن أهم مميزاته أيضاً السماح بإرسال الملفات الكبيرة دون أي شرط أو قيد، كما أنه مجاني ولا يطالب بأي مبالغ مقابل الخدمة، وحفظ جميع الرسائل للعودة إليها في أي وقت.

خبير أمني عن WhatsApp.. احذف واتساب حالاً ولا تعتمد عليه وتطبيقين مجانيين بديلك الآمن والموثوق وبـ 6 مميزات هامة 2 11/10/2021 - 7:52 ص



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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