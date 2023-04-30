بالفيديو| خبيرة بأمن المعلومات تحذر من ميزة WhatsApp الأخيرة والواتساب يطمئن عشّاقه “لا تقلقوا”

قبل أيام قليلة أعلن تطبيق واتساب عن إطلاقه لميزة جديدة طال انتظارها من ملايين المستخدمين، وتتعلق هذه الميزة بقدرة المستخدمين على فتح حساب الواتس الخاص بهم على العديد من الأجهزة، حيث سيصبح بإمكان المستخدمين فتح حساب WhatsApp على الهاتف الأساسي بالإضافة إلى فتحه على 4 أجهزة أخرى، مع إرسال واستقبال الرسائل بجميع الأجهزة في نفس التوقيت.

واتساب يطمئن المستخدمين وخبيرة تحذر

وحول هذا الأمر حذرت الخبيرة بأمن المعلومات المهندسة “أسماء قطب”، خلال حوارها عبر قناة إم بي سي مصر 2، من هذه الميزة التي أعلن عنها الواتساب مؤخراً، مؤكدةً أن فتح الحساب على أربع أجهزة يتسبب في تسهيل عملية اختراقه، بل إن فرصة الإختراق تكون أكبر.

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وأكدت قطب على أن ازدياد تواجد الشخص على الإنترنت وعلى أكثر من منصة تجعل احتمالية اختراق حساباته أكبر وأسهل، وأضافت أن التشفير الذي يقوم واتساب به يكون للنصوص فقط وليس للفيديوهات والصور، وأوضحت أن الميزة الجديدة التي أطلقها التطبيق الأخضر تهدف إلى التسهيل على المستخدمين.

وفي نفس السياق أكد تطبيق WhatsApp على أن فتح الحساب على أكثر من جهاز لن يؤثر مطلقاً على خصوصية المستخدمين، كما أنه من مميزات هذه الميزة، أنه إذا كان الحساب على الجهاز الرئيسي غير نشط منذ فترة طويلة، فإنه سيتم الخروج بشكل تلقائي من جميع الأجهزة الأخرى.