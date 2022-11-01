خاصية في الواتساب تستهلك الإنترنت بشكل كبير أغلقها الآن

الكثير من المستخدمين الذين يتصفحون تطبيق واتساب باستخدام بيانات الهاتف يهتمون بشكل كبير في توفير الإنترنت الخاص بهم، وإن كنت لا تعلم فإن الواتساب يوجد به خاصية تقوم باستهلاك الإنترنت الخاص بك بشكل كبير حتى وإن كنت لا تتصفح التطبيق، تابع معي لتتعرف عليها وإيقافها.

خاصية عرض الوسائط

خاصية عرض الوسائط في واتساب Whatsapp تقوم بتنزيل جميع الوسائط التي تستلمها في الدردشات الخاصة والمجموعات، على سبيل المثال عندما تستلم صورة أو فيديو من صديق على واتساب، سوف يتم تنزيل تلك الفيديو على هاتفك بشكل تلقائي، وفي بعض الأحيان قد لا تحتاج إلى تنزيل فيديو أو صورة على هاتفك، بالتالي يجب عليك إغلاق تلك الميزة بحيث تقوم بتنزيل الوسائط التي تحتاجها فقط، تابع الخطوات التالية لمعرفة طريقة إغلاق خاصية الواتساب:

اضغط على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة. ثم اضغط على الإعدادات. ثم الدردشات. ستجد خانة “عرض الوسائط” قم بإلغاء تفعيلها.

يمكنك اكتشاف بعض المزايا على تطبيق واتس آب من خلال الإعدادات مثل ميزة قفل الواتساب ببصمة الإصبع، وهي ميزة تمكنك من حماية دردشاتك على واتساب ولا يمكن لأي شخص الدخول على الواتساب دون موافقتك.

وتستطيع تغيير خلفية الدردشات بصورتك أو خلقيات عشوائية سواء للدردشات الخاصة أو المجموعات، كذلك يمكنك الضغط على إرسال رسالة من لوحة المفاتيح وليس من زر الإرسال الخاص بالواتساب، وهذه الميزة توفر عليك الكثير من الوقت أثناء كتابة المراسلات، يمكن تفعيل تلك الميزة من خلال الإعدادات.