خاصية جديدة تتعلق بحذف الرسائل لدى الجميع من الواتساب

وفقاً لتقرير أضافه الموقع التقني WaBetlnfo ، فإن تطبيق واتساب سيحدث له تغيرات معينة بخاصية «الحذف للجميع» وذلك في أخر تحديث لتطبيق الواتس آب، كما وضح أنه تم مد المدة الزمنية المسموحة لهذه الخاصية والتي تم إصدارها عام 2017 لتلقى نجاحاً باهراً وتصبح واحدة من أكثر الخاصيات استخداما من مستخدمي تطبيق الواتس آب.

إصدار جديد الواتساب يمد فترة حذف الرسائل

وبهذا التحديث لن نضطر إلى الخجل من إرسال الرسائل الخاطئة، فمنذ الآن نستطيع تغير الواقع وحذف ما كتبناه بسهولة ويسر عن طريق التحديث الجديد للواتس اب.

خاصية الحذف لدى الجميع

إن تلك الخاصية ليست مستحدثة الآن بل وجدت منذ عام 2017 بالواتس أب ولكنها كانت محدودة بزمن قليل جدا قدره سبع دقائق فقط فرصة لحذف الرسالة لدى الجميع، وتم مد المدة من 7 دقائق إلى ساعة كاملة منذ شهور قليلة فقط، وزيادة هذا الزمن كان دون إفشاء أسباب معلنة.

وعثر على الإصدار الجديد في أندرويد التجريبي v2.21.23.1 من الواتس أب وهذا وفق ما ذكره الموقع التقني نفسه، كما وضح أنه لا تزال تلك الخاصية تحت إطار التطوير كل لحظة ولن يكتفوا بهذا القدر منها.

كما أعلن الموقع التقني WaBetlnfo أن إصدار IOS من تطبيق الواتساب يحتوي على واجهة أحدث لتشغيل الفيديو، حيث سيتمكن المستخدم من إيقاف الفيديو لبضعة لحظات أو مشاهدته على الشاشة كاملة، مؤكداً على أن من يتمتع بهذه الخاصية هم فقط صاحبي إصدار v2.21.220.15 لل iOS.

ولا يزال تطبيق واتس اب يحدث من نفسه أكثر وأكثر لينال إعجاب واستماع مستخدميه ولا يزال تطويره لم يصل حتى الآن إلى قمته، فكل يوم نمر به هناك المزيد والمزيد من الإصدارات والميزات والخاصيات التي تتيح لنا إستخدام التطبيق بكل سهولة ودون تعقيدات الاصدارات السابقه القديمة وغيرها.