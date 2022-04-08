كيفية استخدام خاصية “الريأكت” الجديدة من واتساب| وإخفاء الظهور عن أشخاص محددين

محمد فوزي

يواصل تطبيق واتساب للتراسل الفوري الكشف عن أبرز الإضافات الجديدة التي يتم اختبارها مؤخرًا، وأخرى تم إضافتها بالفعل لمساعدة المستخدمين، وكان آخرها إتاحته استخدام خاصية “الريأكت” أو ما يُطلق عليها التفاعل على الرسائل على غرار تطبيقات فيسبوك وماسنجر وانستجرام التابعة لشركة ميتا المالكة للتطبيقات الأربعة، كذلك إمكانية إخفاء الظهور عن أشخاص محددين، بعدما كان الأمر يقتصر من قبل على الإخفاء عن جميع جهات الاتصال.

كيفية استخدام خاصية "الريآكت" الجديدة من واتساب| وإخفاء الظهور عن أشخاص محددين

خاصية الريأكت واتساب

وبعد أشهر من اختبار تلك الميزة، أطلق واتساب رسميًا خاصية استخدام الريأكت في التفاعل من الرسائل المستلمة عبر الدردشات سواء الفيديوهات أو الصور أو الرسائل المقروءة أو التسجيلات بأنواعها، وتحتوي المِيزة الجديدة على 6 رموز تعبيرية مختلفة مثل ماسنجر تمامًا، وهو ما أثار إعجاب الكثير من المستخدمين، خاصةً وأنها توفر رد فعل بدل الكتابة يدويًا.

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وإخفاء الظهور عن أشخاص محددين

كما أتاح تطبيق whattsapp أيضًا إمكانية إخفاء الظهور عن أشخاص محددين، مع العلم أن خاصة الإخفاء عن جميع جهات الاتصال كما هي دون تغيير، ويُمكن الحصول على تلك الخاصة كالآتي:

  • تسجيل الدخول عبر الواتس.
  • اضغط على النِّقَاط الثلاث الرأسية بالأعلى.
  • اضغط على خِيار الإعدادات.
  •  ثم اختر “الحساب” من القائمة.
  • ثم اضغط على الخصوصية.
  • ثم انقر على آخر ظهور Last Seen.
  • ومن القائمة اضغط على باستثناء واختر من تريد إخفاء الظهور عنهم.
كيفية استخدام خاصية "الريأكت" الجديدة من واتساب| وإخفاء الظهور عن أشخاص محددين 1 8/4/2022 - 2:15 م
كيفية استخدام خاصية “الريأكت” الجديدة من واتساب| وإخفاء الظهور عن أشخاص محددين

ومن ناحية أخرى، أتاح واتساب أيضًا للمستخدمين عدد من الميزات الرائعة خلال الفترة الأخيرة، منها إمكانية نقل المحادثات من أندرويد إلى آيفون، وخاصية معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها، بالإضافة إلى إمكانية استخدام التطبيق دون الحاجة إلى انترنت عن طريق ربط حساب الشخص بجهاز آخر كالكمبيوتر وإرسال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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8 تعليقات
  1. ميرفت عاتكة يقول

    نامل ان نكون من الفائزين

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  2. هديمي توفيق يقول

    يا جماعة الخير الجزائر ليس موجود ولا رقم المشاركة و رمضان مبارك

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    1. محمد فوزي يقول

      هذا المقال ليس له علاقة بمسابقة الحلم

  3. غير معروف يقول

    فين التردد لا يصلح للعمل

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  4. وليد طرشون يقول

    أريد الجواهر

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    1. محمد فوزي يقول

      هذا مقال خاص بالواتساب

  5. غير معروف يقول

    ياجماعه الخير ليه السودان ماموجود ولارقم لمشاركة

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    1. محمد فوزي يقول

      يمكنك الاشتراك من خلال الرقم الدولي الموحد