كيفية استخدام خاصية “الريأكت” الجديدة من واتساب| وإخفاء الظهور عن أشخاص محددين

يواصل تطبيق واتساب للتراسل الفوري الكشف عن أبرز الإضافات الجديدة التي يتم اختبارها مؤخرًا، وأخرى تم إضافتها بالفعل لمساعدة المستخدمين، وكان آخرها إتاحته استخدام خاصية “الريأكت” أو ما يُطلق عليها التفاعل على الرسائل على غرار تطبيقات فيسبوك وماسنجر وانستجرام التابعة لشركة ميتا المالكة للتطبيقات الأربعة، كذلك إمكانية إخفاء الظهور عن أشخاص محددين، بعدما كان الأمر يقتصر من قبل على الإخفاء عن جميع جهات الاتصال.

خاصية الريأكت واتساب

وبعد أشهر من اختبار تلك الميزة، أطلق واتساب رسميًا خاصية استخدام الريأكت في التفاعل من الرسائل المستلمة عبر الدردشات سواء الفيديوهات أو الصور أو الرسائل المقروءة أو التسجيلات بأنواعها، وتحتوي المِيزة الجديدة على 6 رموز تعبيرية مختلفة مثل ماسنجر تمامًا، وهو ما أثار إعجاب الكثير من المستخدمين، خاصةً وأنها توفر رد فعل بدل الكتابة يدويًا.

وإخفاء الظهور عن أشخاص محددين

كما أتاح تطبيق whattsapp أيضًا إمكانية إخفاء الظهور عن أشخاص محددين، مع العلم أن خاصة الإخفاء عن جميع جهات الاتصال كما هي دون تغيير، ويُمكن الحصول على تلك الخاصة كالآتي:

تسجيل الدخول عبر الواتس.

اضغط على النِّقَاط الثلاث الرأسية بالأعلى.

اضغط على خِيار الإعدادات.

ثم اختر “الحساب” من القائمة.

ثم اضغط على الخصوصية.

ثم انقر على آخر ظهور Last Seen.

ومن القائمة اضغط على باستثناء واختر من تريد إخفاء الظهور عنهم.

ومن ناحية أخرى، أتاح واتساب أيضًا للمستخدمين عدد من الميزات الرائعة خلال الفترة الأخيرة، منها إمكانية نقل المحادثات من أندرويد إلى آيفون، وخاصية معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها، بالإضافة إلى إمكانية استخدام التطبيق دون الحاجة إلى انترنت عن طريق ربط حساب الشخص بجهاز آخر كالكمبيوتر وإرسال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.