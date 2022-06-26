3 حيل مخفية رائعة على تطبيق فيسبوك لا يعرفها الكثيرون

نجح تطبيق فيسبوك Facebook خلال الفترة الأخيرة في جذب العديد من المستخدمين، ويُعتبر التطبيق أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، حيث إنه يضم أكثر من 2.91 مليار مستخدم نشط شهرياً، وهو عدد كبير للغاية مقارنة بالتطبيقات الأخرى لأنه يضم ما يقرب من خمس عدد الأشخاص على وجه الأرض.

حيل مخفية على فيسبوك

من جانبه أشارت الصحيفة البريطانية “ذا صن” أن التطبيق يضم أدوات وميزات خفية رائعة لا يعلمها الكثيرون، والتي تحافظ على تفاعل المستخدمين الأكثر بحثاً عن الميزات والحصول على الخدمات الفريدة.

توجد ثلاث حيل مخفية رائعة على تطبيق فيسبوك، والتي يمكنها مساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من الموقع الأكثر شهرة بين مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، ومن تلك الميزات ميزة تمنحك رمز تعبيري مخصص من أجل فتح قفل الألعاب على تطبيق ماسنجر.

البريد الوارد المخفي

إذا كنت من مستخدمي تطبيق Facebook لفترة طويلة وتتابع الرسائل الوادرة والصندوق الخاص بك، فإنه يوجد عدد كبير من الرسائل في انتظارك، حيث أنك لم تراها من قبل، لأن الموقع يضم صندوق وارد مخفي على تطبيق ماسنجر، ولن تتمكن من العثور عليه بسهولة.

يقوم عدد من الأشخاص غير الأصدقاء لك بإرسال عدد من الرسائل التي تظهر داخل هذا الملف المخفي، حيث يتم تصنيفها على أنها طلبات رسائل، ولا يضعها التطبيق في بريدك الوارد على ماسنجر، ولكنها تظهر في ملف طلبات الرسائل المخفي، ومن أجل العثور عليه يجب على المستخدم النقر فوق الملف الشخصي له على ماسنجر وسوف تجد خيار طلبات المراسلة، ويمكنك النقر عليه لرؤية الرسائل.

ميزة الوقت

يقدم Facebook ميزة هامة رائعة توضح لك مقدار الوقت الذي تهدره في تصفح موقع التواصل الاجتماعي، وفي حالة القلق من أنك تقضي وقتاً طويلاً في تصفح الرئيسية على التطبيق، فسوف تُساعد ميزة Your Time على التخلص من إدمان تلك المنصة، حيث أنها تتيح لك تعين حدود وتلقي الإشعارات عند التجاوز.

رمز مخصص لألعاب ماسنجر

حرص تطبيق فيس بوك على تزود ماسنجر ببعض الرسائل التي يمكنها فتح قفل الألعاب المخفية، حيث يمكنك إرسال إيموجي كرة القدم مثلاً إلى أحد الأصدقاء على ماسنجر ثم النقر عليه، وسوف يتيح لك الوصول إلى لعبة رائعة فوراً على التطبيق، أو كتابة fbchess play في الدردشة من أجل الحصول على لعبة الشطرنج المخفية في فيسبوك من أجل اللعب من الشخص الذي تدردش معه.

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