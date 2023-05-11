احذرها.. حيل خطيرة في واتساب تعرضك للاختراق وسرقة الأموال

توالت التحذيرات خلال الفترة القليلة الماضية من سرقة حسابات المستخدمين على تطبيق واتساب WhatsApp، وجاءت تلك التحذيرات من التطبيق نفسه بالإضافة إلى التحذير من الخبراء في مجال الأمن السيبراني، حيث نجح الهاكرز خلال الفترة الأخيرة في استخدام حيل جديدة استطاعوا من خلالها سرقة العديد من البيانات والمعلومات الشخصية وقد يصل الأمر إلى سرقة مبالغ مالية، من الحسابات البنكية بعد اختراقها من ومن خلال إرسال رسائل نصية مشبوه.

سرقة الأموال في واتساب

نصح تطبيق الدردشة الفورية جميع المستخدمين بعدم مشاركة رمز الاستجابة الخاص بهم أو رقم التعريف الشخصي بخطوتين مع أي شخص آخر مهما كان، حتى في طلبه من أحد الصدقاء أو أفراد العائلة من خلال رسالة مشبوهة فلا يجب مشاركته على الإطلاق، حيث يؤدي ذلك إلى السماح للهاكرز بالاستيلاء على الأموال خلال ثواني.

طريقتان للسرقة

اختلفت وتباينت الحيل والطرق الجديدة التي يستخدمها العديد من الهاكرز والمتطفلين من أجل سرقة البيانات، وخاصة أن تطبيق واتساب يحظى بشعبية كبيرة ولديه أكثر من ملياري مستخدم، وهو مطمع لجميع الهاكرز، لذا يحاولون الاختراق وسرقة العديد من الحسابات والبيانات الشخصية، ومن طرق استهداف المستخدمين ما يلي:

مكالمات دولية

حذر تطبيق الدردشة الفوري WhatsApp من أي مكالمات أجنبية صوتية أو مرئية، محذراً الجميع من إعطاء أي بيانات هامة للمتكلم، مشيراً أن الهاكرز يحاولون الاحتيال وسرقة المعلومات السرية لسرقة الأموال والمعلومات الهامة، ويجب الإشارة أن المكالمة الدولية قد تكون من داخل البلد التي يعيش فيها المستخدم ولكنه يستخدم رقماً دولياً.

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النقر على الروابط من مصادر غير معروفة للمستخدم

شدد تطبيق WhatsApp على ضرورة عدم النقر على أي روابط مجهولة المصدر، سواء تلقيتها عبر رسالة على الواتس أو على الإيميل الشخصي الخاص بك، لأنه بمجرد النقر قد يخترق الهاكرز الحساب الخاص بك.