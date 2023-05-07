حيل ذكية قد تبهرك بلعبة المغامرة القتالية PUBG Mobile تجعلك تكسب الأعداء بسهولة وتصعد لأعلى المستويات

يبحث الكثير من محبي لعبة المغامرة القتالية PUBG Mobile عن طرق لعب مختلفة، تجعلهم يكسبو الأعداء بسهولة، جديراً بأن لعبة ببجي من أفضل ألعاب الإنترنت المتواجدة على الساحة، و التي تنال على إعجاب الكثير في جميع دول العالم، لكونها لعبة حرب استراتيجية داخل غابات بها بقايا حطام سيارات وطائرات حربية وبيوت مهجورة بجزيرة منعزلة تسمى سانهوك، ينافس فيها اللاعبين لكسب المباريات وقتل الأعداء والوصول لأعلى مستويات باللعبة لتحقيق الألقاب، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية سنتعرف على بعض الحيل الذكية لهزيمة الأعداء.

أولاً: استخدم سماعات الرأس

تعتبر سماعات الرأس شيء أساسي للاعبين عند خوض المباريات، لأنها تجعلك تسمع جميع أطراف اللاعبين القريبين منك، وتحديد أماكنهم، فيجب عليك الصمت عند سماع أرجل الأعداء ويمكنك الاختباء.

ثانياً: الهبوط في الأماكن البعيدة عن أرض القتال

من أهم الحيل الذكية لهزيمة الأعداء وكسب الأعداء بسهولة، اختيار مكان الهبوط من الطائرة، حيث يمكن الهبوط في أماكن بعيدة عن المواقع القريبة من أرض المعركة والقريبة من منطقة الخطر.

ثالثاً: البقاء للأقوى حتى نهاية المعركة القتالية

الحيلة الثالثة وهى حيلة ذكية إذا إتباعاتها سوف تكسب أعداءك بسهولة، وهى النزول في الأماكن البعيدة، ثم أحصل على سلاح وسيارة وأذهب إلى الأماكن الجبلية وتسلق فوق الجبال، وراقب الأعداء عن بعد، وإذا اقترب الأعداء منك، فأهرب بالسيارة مسرعاً.

رابعاً: اختر ذخيرتك بحكمة لكسب الأعداء

من أهم المتطلبات الأساسية لهزيمة الأعداء بسهولة، اختيار أدواتك القتالية التي تتمكن من خلالها منافسة الجميع وكسب جميع المباريات، حيث يمكن جمع القنابل اليدوية وقنابل للدخان، و اختيار سلاح قوي يحتوى على خزنة 40 طلقة أو أكثر، قم بجمع الحقائب العلاجية، واختر أكسكوب قوي لمراقبة الأعداء.