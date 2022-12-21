حيلة رائعة في هواتف أندرويد تعمل على زيادة عمر البطارية

كشف خلال الساعات الماضية أحد مشاهير تطبيق “تيك توك”، عن حيلة مذهلة تُمكن مستخدمي هواتف أندرويد على زيادة عمر البطارية، حيث تدوم البطارية لفترة أطول مع تلك الأجهزة، وأشار “howfinity” بشرح كيفية دعم عمل بطارية تلك الأجهزة بشكل بسيط للغاية، وقد تساعد تلك الحيلة كثيراً في تجنب أزمة شحن الهاتف بشكل متكرر.

زيادة عمر البطارية في هواتف أندرويد

وأكد مستخدم الـ”تيك توك” أن تلك الطريقة يمكن استخدامها مع أي جهاز يعمل بنظام الأندرويد وفق ما ذكره موقع “RT”، كما أوضح أن المستخدم قد أشار إلى خيار موجود على كل جهاز يعمل بنظام أندرويد يُحسن بشكل قوي وكبير من عمر البطارية، كما أنه يوقف تحديث التطبيقات في الخلفية.

خطوات إيقاف تشغيل تحديث التطبيقات

وأوضح الخبير التقني خطوات إيقاف تشغيل تحديث التطبيقات في الخلفية لجميع التطبيقات الموجودة على الهاتف، والتي لها صلة بعمر البطارية، وذلك من خلال خطوات بسيطة وسهلة للغاية كما يلي:

يجب في البداية الدخول إلى الإعدادات الخاصة بهاتفك (Settings).

ضرورة النقل فوق التطبيقات والإشعارات (Apps & notifications).

الدخول على التطبيقات المثبتة (installed apps).

يجب النقر على معلومات التطبيق (App info).

خلال ثواني سوف تظهر جميع التطبيقات الموجود على هواتف أندرويد.

يجب على المستخدم اختيار كل تطبيق على حدة.

ثم ابحث عن ميزة Advanced.

ثم خيار بطارية (Battery).

يمكنك بعد الانتهاء من الخطوات السابقة على أجهزة أندرويد التوجه إلى خاصية Background restriction، والتي توضح للمستخدم إذا كان التطبيق يستخدم خلفية الشاشة وهو ما يستنزف البطارية حتى في حالة عدم استخدام الهاتف، ولمنع استنزاف البطارية يجب اتباع عدد من الخطوات كما يلي:

يجب النقر على Background restriction.

ضرورة اختيار “تقييد” (restrict).

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وهنا يجب اتباع تلك الخطوات مع كل تطبيق على حدة من أجل زيادة عمر البطارية، حيث أكد مستخدم تيك توك أنه يجب على المستخدم أن يرى تحسناً واضحاً وكبيراً في عمر بطارية الهاتف، ويجب الإشارة إلى أن البعض قد أشاد بتلك الخدعة البسيطة في قسم تعليقات الفيديو، ولكن البعض أدعى أنها لا تعمل على الهاتف الخاص به.