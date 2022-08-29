حيطول معاك ومش حيكسفك .. مواصفات سلسلة iQOO Z6 من فيفو الجديدة

قامت شركة فيفو الصينية بكشف الستار عن أحدث الإصدارات الخاصة بعلامتها التجارية سلسلة iQOO Z6، إذ أن سلسلة iQOO Z6 بالفئة المتوسطة تتمتع بالعديد من المواصفات المميزة مقابل السعر التنافسي بالسوق، ووفق ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، فإن سلسلة iQOO Z6 من فيفو تضم هاتفين جديدين وهما iQoo Z6 و Z6x حيث يتم طرح الإصدارين من سلسلة هواتف iQOO Z6 من فيفو في سوق الصين ليتم طرح من خلالها عدد من المزايا الرائعة، والتي أبرزها هي البطارية العملاقة التي تطول مدتها والتي تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير بالساعة.

مواصفات هاتف iQOO Z6x من فيفو

يتميز هاتف iQOO Z6 الجديد من فيفو بمجموعة من المواصفات التي تميزه، وتتمثل أبرزها فيما يلي:

المعالج Snapdragon 778G + ثماني النوه من شركة كوالكوم بتكنولوجيا 6 نانومتر.

ذاكرة التخزين الداخلية مدمحة من النوع UFS 3.1، وهي تصل إلى 256 جيجا بايت وغير قابلة للتوسعة.

تأتي مع ذاكرة تخزين عشوائية من النوع LPDDR5 تبلغ 12 جيجا بايت رام.

الشاشة من النوع IPS LCD

مقاس الشاشة يبلغ 6.64 بوصة وتأتي بجودة عرض FHD+.

دقة الشاشة 1080 × 2388 بكسل.

معدل التحديث بالشاشة يصل حتى 120 هرتز.

ذروة السطوع بالشاشة تصل حتى 650 شمعة.

منفذ سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر.

يدعم Bluetooth v5.2.

يدعم شبكات الجيل الخامس.

شريحتين اتصال نانو في وضع الاستعداد.

نظام التشغيل أندرويد 12.

الواجهة بالهاتف OriginOS Ocean.

الكاميرا بهاتف فيفو iQOO Z6

الخلفية: ثلاثية وتأتي: 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.79. مستشعر عمق دقته تبلغ 2 ميجابكسل. التصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 2.4

الأمامية: دقتها 8 ميجا بيكسل.

البطارية