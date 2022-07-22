حوت الألعاب وصل.. هونر رسمياً تكشف عن سعر ومواصفات Honor X40i الجديد

مواصفات Honor X40i، الذي أعلنت عنه رسميا شركة هونر ويعد جزء من سلسلة X، ويعد هاتف Honor X40i منافس قوي لأجهزة شاومي وكذلك أجهزة سامسونج حيث استطاع بتصميمه الفريد جذب أنظار العديد من العملاء كما أنه يدعم شبكات الجيل الخامس ويحتوى على العديد من المميزات الأخرى التي سنقوم بذكرها لكم في هذا المقال، ويتناسب الهاتف تماما مع الفئة المتوسطة التي تبحث عن المميزات التي تتوفر في هاتف Honor X40i، وسنعرض الآن مواصفات وعيوب وكذلك سعر هاتف هونر.

مواصفات Honor X40i

حجم شاشة Honor X40i يساوي 6.7 بوصة، كما أن هذه الشاشة من النوع IPS LCD وتصل دقتها إلى 1080 في 2388 بكسل.

يحتوي على ذاكرة داخلية بقدر128 أو 256 جيجابايت، ويحتوى على ذاكرة وصول عشوائي بمقدار رام 8 و 12 جيجابايت.

ومن أبرز مواصفات Honor X40i أنه مزود بمعالج Media Tek Dimensity 700 .

كما أن الهاتف مزود بخاصية االشحن السريع بمقدار 40 وات وتصل سعة البطارية إلى 4000 مللي أمبير وهي غير قابلة للإزالة.

مزود بكاميرا أمامية 8 ميجابكسل، وعدد 2 كاميرا خلفية 2 ميجابكسل و 50 ميجابكسل.

يتواجد مستشعر البصمة مع زر الطاقة في جانب الجهاز مما يزيد من أناقة التصميم.

عيوب هاتف Honor X40i

العيوب الواردة في مواصفات هذا الهاتف قد تكون غير مهمة بالنسبة لبعض الفئات وقد تكون في غاية الأهمية بالنسبة لفئات أخرى:

جاء في مواصفات Honor X40i أن الشاشة لا تدعم معدل التحديث 90 هرتز.

كما أن دقة تصوير الفيديو لا تصل إلى 4K وهو ما قد يزعج المهتمين بمجال التصوير.

من المعروف ايضا أن الهاتف لا يقبل بطاقة ذاكرة خارجية كما أنه غير مزود بمستشعر الجيروسكوب.

سعر هاتف Honor X40i

يحتوى الهاتف على العديد من المميزات وبعض العيوب وقد تم تسعير الهاتف بقيمة 235 دولار أمريكي وهو ما يساوي بالمصري تقريبا 4400 جنيه مصري.

وفي الختام نكتفي بهذا القدر في ذكر مواصفات Honor X40i والتعريف بعيوبه وسعره، ونتمنى أن نكون قد أجبنا عن تساؤلات القارئ حول هاتف Honor X40i.