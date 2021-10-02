كيفية تحميل ماين كرافت Download Minecraft أحدث إصدار أكتوبر 2021 وأسرار حصد الألماس بدون حفر

يحرص الكثير من اللاعبين على التعرف على كيفية تحميل ماين كرافت أحدث إصدار أكتوبر 2021 وحصد الكثير من الجوائز والهدايا المجانية خلال الفترة القادمة، ولاسيما أن اللعبة قد انتشرت بالعديد من دول العالم والوطن العربي، حيث نجحت اللعبة في جذب الكثير من اللاعبين الجدد خلال الفترة الأخيرة بعد التحديثات الكثيرة التي قامت بها مؤخراً، وذلك من أجل تلبية رغبات العديد من اللاعبين والتخلص من الكثير من المشكلات التي كانت تواجههم.

تحميل ماين كرافت

ومن جانبها أتحات الشركة المالكة للعبة ماين كرافت التحديث المجاني للعبة، ولكن أعنت على شرط هام وهو أن تكون اللعبة مدفوعة الأجر، كما أتاحت أيضاً الشركة إمكانية التحميل المجاني للعبة للنسخ التجريبية منها خلال هذه الفترة، حيث يمكنك تحميل تلك النسخة مجاناً بدون دفع أي أموال أو استخدام للفيزا، كما يمكنكم تحميل اللعبة المدفوعة من خلال ابتاع خطوات بسيطة سوف نكشف عن طرق تحميل اللعبة بكل سهولة ويسر.

يمكنك الآن تحميل لعبة ماين كرافت أحدث إصدار أكتوبر 2021 وحصد العديد من الهدايا والجوائز المقدمة من اللعبة لجميع لاعبيها المتميزين، وذلك من خلال الفوز بالعديد من المستويات في اللعبة، ويجب عليك الدخول أولاً على الموقع الرسمي للعبة من محرك البحث أو من خلال متجر جول بلاي أو متجر أب ستور، وكتابة اسم اللعبة في مربع البحث، وبعدها يمكنك الضغط على رابط التحميل، وبعد الانتهاء من عملية التحميل يمكنك التأكد من وجود مساحة خالية والضغط من أجل تثبيت اللعبة، حيث يتم التثبيت خلال ثواني بسيطة، بعدها يمكن اللعب مع باقي الأصدقاء.

أسرار الحصول على الألماس بدون حفر

كما يمكنك الحصول على الألماس بدون حفر من خلال الحصول عليه من الصناديق الموجودة في أماكن متفرقة في جميع أركان اللعبة، وهنا يجب على اللاعب البحث عن الصناديق وحصد الألماس بشكل مجاني دون أي مقابل وكذلك بدون حفر واستخدام الفأس.