مشكلة لا يوجد صوت في ايفون 13 برو تواجه العديد من مستخدمي الايفون هذه المشكلة على سلسلة البرو غالباً. لذا قمنا جاهدين بتقديم جميع الطرق لحل هذه المشكلة.

يبدو أن المشكلة متواجدة في طرازات ايفون 13 برو بالتحديد. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على أسبابها وكيفية إصلاح هذه المشكلة في جهاز الايفون 13 برو. لذا، دعنا نرى جميع هذه الحلول.

ما هو سبب عدم وجود صوت في ايفون 13 برو؟

هناك العديد من الأسباب لعدم عمل مكبرات الصوت على الايفون. فيما يلي الأسباب الأكثر شيوعاً:

عطل في النظام : قد يكون هذا بسبب عدم اكتمال التحديثات أو غيرها من المشكلات المتعلقة بنظام التشغيل.

: قد يكون هذا بسبب عدم اكتمال التحديثات أو غيرها من المشكلات المتعلقة بنظام التشغيل. مشاكل في سماعة الرأس : في بعض الأحيان، بسبب عطل داخلي في سماعات الرأس، قد تلاحظ أن سماعات الرأس متصلة بهاتفك، وبالتالي لا يتم تمرير أي صوت إلى السماعات.

: في بعض الأحيان، بسبب عطل داخلي في سماعات الرأس، قد تلاحظ أن سماعات الرأس متصلة بهاتفك، وبالتالي لا يتم تمرير أي صوت إلى السماعات. ضرر مادي : يمكن أن يكون ضررًا ماديًا أو سائلًا دخل عبر منفذ السماعة.

: يمكن أن يكون ضررًا ماديًا أو سائلًا دخل عبر منفذ السماعة. الوضع الصامت : إذا قمت بتشغيل الوضع الصامت عن طريق الخطأ، فلن يصدر هاتفك صوتاً.

: إذا قمت بتشغيل الوضع الصامت عن طريق الخطأ، فلن يصدر هاتفك صوتاً. قد تكون مكبرات الصوت مسدودة أو متسخة : بسبب تراكم الأوساخ حول السماعة، قد لا يسمع الصوت او يكتم بسبب الأوساخ.

: بسبب تراكم الأوساخ حول السماعة، قد لا يسمع الصوت او يكتم بسبب الأوساخ. عطل في سماعات البلوتوث: إذا كنت تستخدم سماعات بلوتوث، فيجب أن تفكر في التحقق من إعدادات البلوتوث على كلا الجهازين.

حل مشكلة لا يوجد صوت في ايفون 13 برو

الآن بعد أن عرفت ما الذي يمكن أن يتسبب في عدم تشغيل جهاز ايفون 13 برو للصوت، إليك بعض الحلول الممكنة:

1. أعد تشغيل جهاز الايفون الخاص بك

إذا كان لا يوجد صوت في ايفون 13 برو الخاص بك، فتأكد من إعادة تشغيله قبل إجراء المزيد من التشخيص. سيؤدي هذا إلى إعادة تشغيل جميع أنشطة الخلفية التي قد تسبب المشكلة. في كثير من الأحيان، قد تتعطل التطبيقات أثناء الاستخدام العادي للهاتف ويمكن أن يؤثر ذلك على السماعة. لإعادة تشغيل ايفون 13 Pro، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زري رفع الصوت وخفضه وحررهما في تتابع سريع.

بعد ذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي حتى يظهر شعار ابل.

أخيراً، حرر الزر الجانبي

2. ضبط مستوى الصوت

حسن، إذا تم خفض مستوى الصوت، فلن تصدر السماعات صوتًا. يقوم معظم مستخدمي الهاتف بنسيان رفع الصوت او قد لايخطر على بالهم. كل ما عليك فعله هو الضغط على زر رفع الصوت. إذا كنت تجري مكالمة، فتأكد من تشغيل مستوى صوت المكالمة.

بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى تطبيق الإعدادات وضبط مستوى الصوت هناك. تأكد من إيقاف تشغيل وضع التركيز البؤري حيث يؤدي ذلك إلى كتم صوت السماعات. إلى جانب ذلك، يمكنك استخدام أوامر سيري مثلا “سيري، ارفع مستوى الصوت”.

3. تعطيل خاصية التغيير باستخدام الأزرار

يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل ميزة “التغيير باستخدام الزر”. في الواقع، أشاد معظم مستخدمي الايفون بهذا كحل. يتيح لك ذلك التحكم في إعدادات الصوت من قسم النغمات والتنبيهات. يمكنك الوصول إلى إعدادات خاصية التغيير باستخدام الأزرار في قسم الأصوات.

4. تنظيف مكبرات الصوت

حل آخر محتمل هو تنظيف منافذ مكبر الصوت. يمكن أن تترسب الأوساخ والغبار بينهما، مما يمنع اختراق الصوت. للقيام بذلك، يمكنك أولاً إزالة الغلاف وتنظيف فتحة السماعة. بعد ذلك، قم بأخذ أي جهاز عليه هواء مضغوط وانفخه في السماعات.

استخدام الفم يعد خيارًا، ولاكن البصق على السماعة يمكن أن يتسبب في مزيد من الضرر. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام فرشاة ناعمة لتنظيف سماعة الايفون.

5. ابحث عن إعدادات الصوت في تطبيقات الطرف الثالث

تأتي معظم التطبيقات التي تثبتها على جهاز ايفون 13 برو بإعدادات صوت مخصصة. يمكن أن تؤثر هذه الإعدادات على ضهور الصوت. لحل المشكلة، انتقل إلى إعدادات الصوت للتطبيقات الفردية وقم بإيقاف تشغيل جميع الإعدادات المخصصة.

6. افصل سماعات الرأس الخاصة بك

بينما في حالات نادرة، قد تفشل معالجة جهاز ايفون 13 برو عند فصل جهاز الايفون الخاص بك. على هذا النحو، ستعمل في وضع سماعة الرأس مما يؤدي إلى عدم إنتاج السماعات للصوت. لإصلاح هذا الخلال إقراء التالي:

تأكد من نظافة منفذ سماعة الرأس في منفذ السماعة.

استخدم الهواء المضغوط لإزالة أي أوساخ.

بعد ذلك، قم بتوصيل سماعات الرأس الخاصة بك وأفصلها بسرعة.

7. تحديث نظام التشغيل

يمكن أن يتسبب نظام التشغيل القديم أيضًا في فقد الصوت. لا تؤدي الأخطاء الموجودة في البرامج القديمة إلى فقدان الصوت فحسب، بل يمكن أن تؤثر أيضًا على أداء جهاز الايفون الخاص بك. لتحديث ايفون 13 برو الخاص بك:

تأكد من أن هاتفك متصل بشبكة Wi- Fi.

تأكد أيضًا من أنه مشحون بالكامل أو متصل بمصدر طاقة.

قم بالذهاب إلى تطبيق الإعدادات وانتقل إلى الإعدادات العامة ثم حدد تحديث البرنامج.

سيتحقق الهاتف من وجود تحديثات إذا لم يكن محدثًا.

إذا كان هناك تحديث متاح، فانقر فوق تنزيل وتثبيت.

اتبع التعليمات.

انتظر حتى يكتمل التحديث.

8. أعد ضبط هاتفك

إذا لم يؤد التحديث إلى حل المشكلة، ففكر في إعادة ضبط هاتفك الى الوضع الافتراضي. على عكس إعادة تشغيل هاتفك، فإنه سيحذف جميع البيانات مما يجعله كالجديد. لإعادة تعيين ايفون 13 برو الخاص بك:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات

اضغط على خيارات الإعدادات العامة

حدد إعادة تعيين الايفون

انقر فوق إعادة تعيين جميع الإعدادات

قبل إعادة ضبط الهاتف، من المهم إجراء نسخ احتياطي لملفاتك وبيانات التطبيقات. يتيح لك ذلك الوصول إليها بمجرد اكتمال إعادة التعيين. إذا لم تفعل ذلك، فستفقد جميع بياناتك.

9. استشر أخصائي صيانة

إذا لم تنج أي من الطرق المذكورة أعلاه، فيجب عليك استشارة أخصائي صيانة هواتف ابل.

الخاتمة