تقنية

حل مشكلة عدم القدرة على تفعيل حسابات بلايستيشن 4

ندى أحمد محمد

يعاني العديد من مستخدمي جهاز PS4 من عدم القدرة على تفعيل حسابات بلايستيشن 4 “كرئيسية”، حيث تسببت هذه المشكلة في عدم تمكن اللاعبين من تشغيل ألعابهم المحملة على الجهاز، ولم تقدم شركة سوني حل لهذه المشكلة، لكن توجد حلول مؤقتة يمكن أن تعاون على حل هذه المشكلة، وهذا ما سنتعرف عليه فيمًا يلي.

حل مشكلة عدم القدرة على تفعيل حسابات بلايستيشن 4

تغيير خانة DNS

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يمكن تغيير خانة DNS بسهولة عبر اتباع الخطوات الآتية : 

  • اتجه إلى الإعدادات من الجهاز الخاص بك.
  • اختار الشبكة، ثم حدد النوع الذي تعتمد عليه سواء خط مباشر أو واي فاي.
  • اختر إعدادات IP واجعلها مخصصة.
  • اجعل تبويب DHCP غير محدد.
  • من نفس الشاشة اختر الإعدادات الأساسية DNS.
  • دون 1.1.1.1 من اليسار لليمين.
  • ثم دون 1.0.0.1 في إعدادات DNS الثانوية.
  • عقب تفعيل هذه الإعدادات من المتوقع أن يتم حل مشكلتك، وستتمكن من تفعيل حسابك على الجهاز.

وبحاله عدم نجاح هذه الطريقة يمكنك أن تلجأ للطريقة التالية : 

  1. اربط جهاز PS4 الخاص بك بنقطة الاتصال الخاصة بجوالك.
  2. ثم فعل الحساب رئيسي.
  3. أعد توصيل الجهاز بالواي فاي المنزلي بطريقة مباشرة.

مميزات ربط جهاز PS4 كرئيسي 

هناك العديد من المميزات التي يمنحها ربط جهاز PS4 بحسابك، ومن هذه المميزات ما يلي : 

  • يمكنك من استخدام السمات التي قمت بشرائها من خلال PlayStation Store.
  • بإمكانك تنزيل المحتوى الذي طلبت بطريقة مسبقة من PlayStation App.
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ندى أحمد محمد

كاتبة ومدونة، أحب القراءة والسفر و السيارات mercedes, BMW وكتابة أسعار الذهب وأحب العمل في مجال الفوركس وتداول العملات

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3 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    قووووه

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    1. ندى أحمد محمد يقول

      يمكن حل مشكلة عدم القدرة على تفعيل حسابات بلايستيشن بكل سهولة

  2. غير معروف يقول

    السلطان عبد الحميد يا ريت تكملو عرضو

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