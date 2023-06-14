حل مشكلة عدم القدرة على تفعيل حسابات بلايستيشن 4

يعاني العديد من مستخدمي جهاز PS4 من عدم القدرة على تفعيل حسابات بلايستيشن 4 “كرئيسية”، حيث تسببت هذه المشكلة في عدم تمكن اللاعبين من تشغيل ألعابهم المحملة على الجهاز، ولم تقدم شركة سوني حل لهذه المشكلة، لكن توجد حلول مؤقتة يمكن أن تعاون على حل هذه المشكلة، وهذا ما سنتعرف عليه فيمًا يلي.

تغيير خانة DNS

يمكن تغيير خانة DNS بسهولة عبر اتباع الخطوات الآتية :

اتجه إلى الإعدادات من الجهاز الخاص بك.

اختار الشبكة، ثم حدد النوع الذي تعتمد عليه سواء خط مباشر أو واي فاي.

اختر إعدادات IP واجعلها مخصصة.

اجعل تبويب DHCP غير محدد.

من نفس الشاشة اختر الإعدادات الأساسية DNS.

دون 1.1.1.1 من اليسار لليمين.

ثم دون 1.0.0.1 في إعدادات DNS الثانوية.

عقب تفعيل هذه الإعدادات من المتوقع أن يتم حل مشكلتك، وستتمكن من تفعيل حسابك على الجهاز.

وبحاله عدم نجاح هذه الطريقة يمكنك أن تلجأ للطريقة التالية :

اربط جهاز PS4 الخاص بك بنقطة الاتصال الخاصة بجوالك. ثم فعل الحساب رئيسي. أعد توصيل الجهاز بالواي فاي المنزلي بطريقة مباشرة.

مميزات ربط جهاز PS4 كرئيسي

هناك العديد من المميزات التي يمنحها ربط جهاز PS4 بحسابك، ومن هذه المميزات ما يلي :