حل مشكلة سيتم إعادة تشغيل الهاتف للأندرويد

ما هو حل مشكلة الهاتف الذي يستمر في إعادة التشغيل تلقائيا ، هذه تعد مشكلة تتكرر بين أكثر الأشخاص الذين يمتلكون هواتف الأندرويد، فمن الممكن أن تتفاجئ بهاتفك يعيد تشغيل نفسه تلقائيا دون تدخل منك و بلا توقف ، وترجع هذه المشكلة للعديد من الأسباب نتعرف على أغلب الأسباب في مقال اليوم و كيفية حل مشكلة الهاتف الذي يقوم بإعادة التشغيل بإستمرار .

إعادة تشغيل الهاتف دون تدخل منك مشكلة ترجع لكثير من الأسباب، فقد تكون بسبب إستهلاكك القوي لهاتفك الجوال وزيادة الضغط عليه لذلك ننصحك دائما بإستعمال جوالك بشكل أقل وقم بحذف التطبيقات والألعاب التى تسبب ثقل الهاتف ، ومن الأسباب المؤدية لتلك المشكلة أنه يكون نظام الأندرويد الخاص بجهازك إصدار قديم وغير محدث مما يؤدي إلى مشاكل في النظام مثل إعادة التشغيل المستمر، عندها يفضل لك عمل تحديث لنظام الأندرويد بآخر إصدار أو لأسباب أخرى منها مشكلة في سوفت وير الأندرويد للهاتف الجوال ،ويمكن أن يكون السبب فى إعادة تشغيل الهاتف تلقائيا هو مشكلة حدثت في السوفت وير software الخاص لهاتفك المحمول فلو حدث أي تلف أو حذف في أى من ملفات النظام فمن الممكن أن ينتج عنها إعادة التشغيل التلقائى” restart” المستمر للهاتف الخاص بك .

وهنا يمكن أن يكون الحل لتلك المشكلة هو عمل إعادة ضبط مصنع لهاتفك Perform a factory reset وإما بواسطة مهندس متخصص فى صيانة الهواتف، أو تستطيع عمل ذلك بنفسك بالطريقة التى سنقوم بشرحها في هذا المقال إذا كنت لا تعرف كيف تصل إلى إعدادات الهاتف بسبب إعادة تشغيل الهاتف المستمرة أو من إعدادات الهاتف بالطريقة التاليةت وجه إلى إعدادات الهاتف settings إضغط على النسخ الإحتياطي وإعادة تعيين Backup and reset

اختر من إعدادات القائمة إعادة ضبط المصنع.Factory Data Reset

ثم قم بالضغط على إعادة تعيين الهاتف Reset Phone ثم إختر من القائمة حذف كل شيء لكن سوف يعمل خيار إستعادة ضبط المصنع إلى عمل فورمات و حذف جميع البيانات الموجودة على هاتفك.

المشكلة الثانية هى تثبيت الألعاب الثقيلة

بعض الألعاب الإحترافية التى تتميز بالجرافيك عالى المستوى قد تستهلك الذاكرة الداخلية للهاتف و تتطلب هذه الألعاب هواتف بمواصفات أعلى قد لا تتوفر في هاتفك الأندرويد الذى تمتلكه وهذه الألعاب قد تتسبب في تعطيل نظام الهاتف وبالتالي تواجه العديد من مشكلات النظام ومنها إعادة تشغيل جهاز Android الخاص بك تلقائيا أو تعطّله فجأة ، لذلك قم بمراجعة حجم ملفات الألعاب التي قمت بتثبيتها مؤخراًعلى هاتفك ، وراجع متطلبات كلاً منها و قم بحذف الألعاب الثقيلة فوراً .

السبب الثالث هو تثبيت التطبيقات الخبيثة تلقائيا إذا كنت قمت بتحميل تطبيقات جديدة مؤخراً فقد يكون هذا هو السبب في إعادة تشغيل الهاتف بإستمرارخاصة التطبيقات التى قمت بتثبيتها على هاتفك من مصادر مجهولة والغير موثوقة خارج متجر جوجل بلاي Google play، والحل قم بحذف أي تطبيق تشعر أنه مجهول المصدر قمت بتحميله على هاتفك وتابع اذا تم حل المشكلة.

السبب الرابع مشكلة في البطارية الخاصة بالهاتف

إن مشاكل البطاريات تؤدي فى الغالب إلى إرتفاع درجة حرارة الهاتف، وسخونة الهاتف كثيرا ما تؤدي إلى مشكلة إعادة التشغيل المستمر ، لذلك ننصحك بمراجعة حلول مشاكل إرتفاع درجة حرارة الهاتف ونفاذ الطاقة من البطارية.

وتطبيقها فوراً لأن مشاكل البطارية تؤثر على هاتفك بشكل كبير

السبب الخامس مشكلة في هاردوير الجوال

لا تستبعد أن الهاتف الذي يستمر في إعادة التشغيل المستمر قد يواجه عطل في الهاردوير hardware، فقد تكون هناك مشكلة في بوردة الهاتف مثلا أو من الأجزاء الداخلية للهاتف، لذلك عليك أخذ الجهاز ، و التوجه إلى الضمان او أى مركز صيانة معتمد على حسب نوع الهاتف لحل تلك المشكلة .