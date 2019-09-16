حل مشكلة سحب رصيد أورنج بدون سبب

شركة أورنج من الشركات التي ظهرت بقوة في الفترة الأخيرة بعد أن قدمت الكثير من العروض الرائعة في مجال الاتصالات مثل نظام أورنج الكينج، ولكن هناك الكثير من الشكاوى التي وصلت عن سحب رصيد أورنج بدون سبب بمجرد الشحن، وقد تحدث عن هذه المشكلة الكثير من عملاء الشركة دون معرفة السبب الحقيقي وراء سحب الرصيد، اليوم نكشف عن طريقة تساعدك بشكل كبير على حل مشكلة سحب الرصيد أو على الأقل معرفة سبب سحب الرصيد.







سبب مشكلة سحب رصيد أورنج

يجب لحل هذه المشكلة هو معرفة الخدمة التي تسحب الرصيد بشكل شهري، وذلك عن طريق تسجيل حساب خاص بك في موقع أورنج على الإنترنت عن طريق الرقم الخاص بك، وهذا الأمر يتم بشكل مجاني، وبمجرد فتح الحساب تستطيع معرفة كل التفاصيل عن خط أورنج الخاص بك مثل الرصيد، وآخر المكالمات، وأخر الأرقام التي اتصلت بها، وأيضا الخدمات المشترك بها.







كشف بالاستهلاك خلال شهر بمعرفة سبب سحب الرصيد

يمكنكم من خلال موقع أورنج الاطلاع كشف استهلاك الرصيد خلال شهر، وستعرف من خلاله سبب سحب رصيد أورنج، ومن المحتمل أن تجد الرسائل الإخبارية هي سبب سحب الرصيد، وذلك عن طريق الضغط على كلمة تفاصيل الرصيد كما في الصورة السابقة، وفي هذه الحالة تتواصل مع خدمة عملاء أورنج 110، وتطلب منهم إلغاء اشتراكك في الرسائل الإخبارية، ومن المحتمل أن تجد سبب سحب رصيد أورنج.