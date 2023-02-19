حل مشكلة جهازك غير مدعوم فى لعبة “ببجي”

يتضمن موضوعنا اليوم حل مشكلة ببجي جهازك غير مدعوم حاليًا، بعد أن أصبحت لعبة ببجي من الألعاب الشهيرة حول العالم، ويستخدمها ملايين المحبين لها وذلك لأنها لعبة مثيرة وشيقة ومسلية وإستطاعت جذب إنتباه الكثير من الشباب، ولكن يوجد الكثير ممن يلعبون اللعبة ليس لديهم جهاز مدعوم، وهذا معناه أن جهاز المستخدم لا يستطيع تشغيل اللعبة بشكل صحيح لضعف إمكانياته في التعامل مع اللعبة خاصة إذا كان لديه ذاكرة وصول عشوائي قليلة جدًا، لكن اليوم سنقوم بعرض بعض الحلول وذلك للتخلص من هذه المشكلة.

تلك المشكلة ليست فنية بسبب خلل في اللعبة أو الهاتف، ولكنها نتيجة عدم التوافق بين مواصفات تشغيل اللعبة ومواصفات الجهاز، أي أن إصدار الهاتف قديم ولا يستطيع دعم متطلبات الألعاب والتطبيقات الحديثة.

المواصفات المطلوبة من أجل تشغيل لعبة ببجي.

يجب وجود معالج رسوميات على الأقل متوسط ويكون إصدار أندرويد 5.1.1 او 4.0.3. وجود رامات مساحتها على الأقل 2 جيجا وأن تكون سعة التخزين الداخلية للجهاز على الأقل 16 جيجا، إذا كان هاتفك الجوال لا يوجد فيه تلك المواصفات السابق ذكرها، فلا يوجد حل للمشكلة، حيث إنها تعتبر أقل المواصفات التى تحتاجها لتشغيل اللعبة، ولكن إذا كانت هذه المواصفات موجودة في هاتفك المحمول وما زالت تظهر رسالة محتواها إن الجهاز غير مدعوم في الوقت الحالي، يمكنك في هذه الحالة اتباع أحد الحلول القادمة التى سنقوم بشرحها.

حل مشكلة ببجي جهازك غير مدعوم بخطوات بسيطة.

سنقدم لكم عدد من الحلول البسيطة التي لو تم تنفيذها يتم التخلص من مشكلة ببجي جهازك غير مدعوم حاليا، وإذا إستمر ظهور تلك الرسالة مع وجود المواصفات المطلوبة لتشغيل اللعبة على هاتفك، فيجب الاتصال بالدعم الفني للعبة وذلك للعثور على سبب تلك المشكلة.

1- استخدام محاكي أندرويد على الكمبيوتر.

ظهر فى الآونة الأخيرة بعض برامج محاكاة الاندرويد التي يمكن أن تستخدمها على أجهزة الكمبيوتر المختلفة وأجهزة اللابتوب، وبالتالي تستطيع بعدها تحميل لعبة ببجي موبايل وتسطيع تشغيلها بشكل سريع، حيث تكون اللعبة سريعة وتعمل بدون إنقطاع على جهاز الكمبيوتر.

2- تغيير اسم وموديل الهاتف.

فى كثير من المحاولات تنجح هذه الفكرة في التخلص من مشكلة ببجي جهازك غير مدعوم، ولكن ليس من الضروري أن تعمل على تشغيلها مع جميع أنواع الهواتف، ولكن الفكرة بسيطة ويمكن تجربتها بسهولة، كل ما عليك فقط هو تغيير إسم هاتفك والموديل الخاص بالجهاز إلى إسم وموديل جهاز آخر من الأنواع الحديثة التي تدعم تشغيل اللعبة وتعمل عليها بشكل طبيعي، ويتم ذلك من خلال إعدادات الجهاز، فمن الممكن أن تنخدع اللعبة ويتم تثبيتها وتشغيلها، وفي بعض الأوقات مع قليل من أنواع الهواتف لا يمكن تنفيذ هذا الحل.

3- تنزيل تطبيق ببجي لايت.

يوجد الملايين من الأشخاص فى العالم يحملون هواتف غير مدعومة ويريدون لعب ببجي موبايل، ولكن يواجهون كثير من المشاكل وذلك بسبب ضعف الإمكانيات الموجودة فى هواتفهم المحمولة والتى تسبب التقطيع وبطء اللعبة، أو عدم تشغيلها من الأصل بسبب عدم دعم الأجهزة الذكية لها، فقد قامت الشرطة مؤخرا بتطوير نسخة خفيفة من لعبة ببجي موبايل، وهي ببجي لايت، ويمكن تحميلها على جميع أنواع أجهزة الأندرويد القديمة والحديثة