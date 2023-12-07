حل مشكلة اختفاء الملفات في جوجل درايف: الخطوات والإرشادات الرسمية

في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات السحابية، واجه مستخدمو جوجل درايف مؤخرًا مشكلة غامضة تمثلت في اختفاء ملفاتهم، استجابةً للشكاوى المتزايدة من المستخدمين، أقرت جوجل بوجود المشكلة وأعلنت بدء التحقيقات لحلها.

إرشادات جوجل لتجنب فقدان المزيد من الملفات

نصحت جوجل مستخدمي تطبيق درايف بعدم النقر على خيار “قطع اتصال الحساب” أو إلغاء تثبيت التطبيق من الحاسوب كإجراء احترازي لمنع فقدان المزيد من الملفات.

الخطوات التفصيلية لاسترداد الملفات المفقودة

تضمنت الحلول التي قدمتها جوجل عبر موقعها الرسمي عدة خطوات يقوم بها المستخدمون لاسترجاع ملفاتهم المفقودة:

تحميل وتثبيت أحدث إصدار من تطبيق جوجل درايف لأنظمة ويندوز، ماك أو إس. تشغيل أداة الاسترداد في التطبيق، وذلك بالنقر على أيقونة التطبيق في شريط القائمة أو المهام. الضغط المطول على زر Shift والنقر على الإعدادات. اختيار خيار “الاسترداد من النسخ الاحتياطية” (Recover from backups). تتبع الإرشادات المتبقية لإتمام عملية الاسترداد.

عند نجاح العملية، سيتلقى المستخدم إشعارًا يفيد ببدء عملية الاسترداد، وستوضع الملفات المُستردة في مجلد جديد يُسمى “Google Drive Recovery”.

إرسال التعليقات واستخدام سطر الأوامر

للمستخدمين الذين يواجهون صعوبات في استرداد ملفاتهم، يمكنهم إرسال تعليقات إلى جوجل من خلال تطبيق درايف باستخدام وسم #DFD84 مع تحديد خيار إرفاق سجلات التشخيص، كما ذكرت جوجل وجود بعض الحلول المتقدمة التي تتضمن استخدام سطر الأوامر للمستخدمين الأكثر خبرة.