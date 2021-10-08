حل مشاكل تحميل برنامج ريكوفا Recuva

هناك الكثير من المشاكل التي تواجه الكثير من مستخدمي الأجهزة الإلكترونية نظرًا لكثرة التقنيات التي تتواجد في هذه الأجهزة، ومن أهم هذه المشاكل وأكثرها شيوعًا مشكلة حذف البيانات عن طريق الخطأ، حيث يقع البعض في هذه المشكلة ويقوم بحذف البيانات الموجودة على الجهاز، وهذا الأمر يسبب العديد من المشاكل خاصة ما إذا كانت هذه البيانات مهمة، ومن أجل حل هذه المشكلة تم توفير الكثير من الطرق وأفضلها بالطبع البرامج الإلكترونية، وأفضل هذه البرامج التي تستخدم لمعالجة هذه المشكلة برنامج ريكوفا Recuva، وفي هذا المقال نحن سوف نوضح لكم أهم المعلومات التي تخص هذا التطبيق وسنتعرف على كيفية تحميل وكيفية استخدام التطبيق.

معلومات عن برنامج ريكوفا Recuva

يعتبر تطبيق ريكوفا Recuva واحد من أقدم التطبيقات الإلكترونية التي تم طرحها من قبل واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في أعمال البرمجة والتكنولوجيا.

يقدم برنامج ريكوفا Recuva الكثير من الخدمات التي تسهل على الفرد عملية استرجاع الملفات التي تم حذفها مسبقًا.

يمكن لبرنامج ريكوفا Recuva أن يقوم باسترجاع جميع البيانات والملفات التي تم حذفها من على جهازك سواء أكانت هذه الملفات صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية أو مستندات.

علاوة على أنه يدعم الملفات المختلفة من ناحية الصيغ حيث يدعم ملفات NTFS والملفات بنظام FAT بأنواعها المختلفة.

هذا بالإضافة إلى أنه يمكنه أن يقوم باسترجاع الملفات التي تم حذفها من ذاكرة التخزين الخارجية سواء أكانت هذه الذاكرة تعمل بال usb أو الذاكرة الخاصة بالجهاز (الرام).

كما يقدم خدمة استرجاع البيانات والملفات المحذوفة من الهارد الخارجي للجهاز الخاص بك أو الملفات المحذوفة من الميموري كارد الخاصة بالكاميرا الرقمية.

وإذا كان هناك هارد تالف خاص بالجهاز أو تم عمل فورمات لهذا الهارد يمكن للتطبيق الدخول إلى هذا الهارد واسترجاع الملفات والبيانات التي تم حذفها من هذا الهارد.

يقوم تطبيق ريكوفا Recuva بفحص عميق للجهاز بشكل كامل ويقوم بجمع معلومات عن الجهاز وعن البيانات التي تم حذفها وعن حالة الهارد الخاص بالجهاز من أجل تسريع عملية استعادة البيانات المحذوفة فيما بعد.

وإذا كانت هناك ملفات مفقودة وليست محذوفة داخل الجهاز سيقوم التطبيق بإيجاد جميع هذه الملفات وتحديد موقعها الصحيح من أجل أن يتمكن الفرد من استعادتها.

وأيضًا يقوم التطبيق بتوفير خدمة حذف الملفات وتدميرها بشكل نهائي من على الجهاز، فإذا كانت هناك ملفات لا ترغب في استعادتها مرة أخرى وترغب في تنظيف الجهاز يمكنك استخدام هذه الخدمة بكل سهولة.

كما يقدم البرنامج خدمة استرجاع الملفات والبيانات المحذوفة من على الهاتف المحمول في حالة ما إذا قام المستخدم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر عن طريق ال USB.

يقوم البرنامج بالوصول إلى الذاكرة الداخلية والذاكرة الخارجية الخاصة بالهاتف المحمول ومن ثم يقوم بعمل فحص شامل لكافة البيانات الموجودة والمحذوفة وستتمكن هكذا من استعادة البيانات المحذوفة.

يقوم البرنامج باستعادة الملفات التي تم حذفها على الهاتف المحمول ويقوم بوضعها على جهاز الكمبيوتر وبعد ذلك يجب على المستخدم أن يقوم بنقل الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف المحمول.

مميزات برنامج ريكوفا Recuva

والآن بعد أن وضحنا لكم كافة المعلومات التي تخص تطبيق ريكوفا Recuva سوف نوضح لكم أهم مميزات تطبيق ريكوفا والتي تميزه عن غيره من التطبيقات:

يتميز التطبيق بأنه يدعم كافة إصدارات أجهزة الكمبيوتر من أقدم الإصدارات وحتى أحدث الإصدارات.

يتوافر التطبيق لمعمارية 32 بت ومعمارية 64 بت ومن المعروف أن النوع الثاني خاص بأنظمة ويندوز الحديث وهي ويندوز ٨ وويندوز ١٠.

من أهم مميزات تطبيق ريكوفا Recuva أنه يقوم باستعادة جميع الملفات المحذوفة من الجهاز مهما كان نوع هذه الملفات.

وليست الملفات وحدها التي يقوم باستعادتها بل يقوم أيضًا باستعادة الصور التي تم حذفها عن طريق الخطأ ومقاطع الفيديو أيضًا، ويقوم التطبيق باستخدام أسهل طريقة من أجل استعادة هذه الملفات.

واجهة تطبيق ريكوفا Recuva بسيطة للغاية فعلى الرغم من أن التطبيق تم طرحه منذ مدة طويلة إلا أن المطورين حرصوا على توفير تطبيق بسيط وسهل الاستخدام لجميع الأشخاص.

ويتميز التطبيق أيضًا بأنه يقوم باستعادة الملفات المحذوفة من الفلاشة أو كارت الميموري أو الهارد ديسك.

علاوة على أنه يتمكن من استعادة الملفات المضغوطة وفي الغالب فإن هذه الملفات تكون تطبيقات تم تحميلها من على الإنترنت، وقد يقوم البعض بحذف التطبيق عن طريق الخطأ وبالتالي لا يتمكن من استعادته إلا بالرجوع إلى الملف المضغوط.

وأهم مميزاته أنه يقدم ميزة المسح النهائي وهذه الميزة من خلالها يتم حذف الملفات بشكل نهائي من الجهاز وكأنها لم تكن موجودة من قبل، وهذه الميزة تساعد على تنظيف الجهاز من هذه الملفات.

يعمل البرنامج على جميع الملفات ومهما كانت صيغة أو نوع الملف الذي يتواجد على الجهاز سيتمكن التطبيق من التعامل معه دون أن يواجه أية مشاكل.

وإذا تم حذف الملفات عن طريق الفورمات يمكن للتطبيق استعادة هذه الملفات، حيث يتميز التطبيق بهذه الخدمة ومن المعروف أن أصعب طرق استعادة الملفات هي الملفات التي تم حذفها بعد الفورمات سواء أكانت عملية الفورمات خاصة بالهاتف المحمول أو الكمبيوتر الخاص بك.

ومن أهم مميزات تطبيق ريكوفا Recuva أنه يقوم باستعادة البيانات والمعلومات التي تم حذفها من الإيميل، فإذا كانت هناك رسائل تحتاج إليها مرة أخرى يمكنك استخدام هذا البرنامج من أجل استعادتها مرة أخرى.

مساحة تطبيق ريكوفا Recuva مناسبة فهي ليست كبيرة، مما يعني أنه يمكنك تحميل التطبيق مهما كانت مساحة جهازك.

علاوة على أن تطبيق ريكوفا مجاني بشكل كامل ولا توجد به أية خدمات تحتاج إلى دفع مبالغ مالية كبيرة.

ويتميز التطبيق بأنه سهل الاستخدام وبنقرة واحدة سيتمكن الفرد من استعادة الملفات والبيانات والصور المحذوفة.

ومن أهم مميزاته أنه لا يستهلك الكثير من طاقة الجهاز علاوة على أنه لا يعمل في الخلفية مما يعني أنه لا يستهلك أيضًا من بطاريته.

يتم تحديث تطبيق ريكوفا Recuva بشكل مستمر بهدف تحسين التطبيق ومعالجة العيوب التي كانت موجودة من قبل داخل التطبيق والتي يعاني منها مستخدمي التطبيق.

يمتلك التطبيق الكثير والكثير من الأدوات التي تسهل على المستخدم عملية الاستخدام، وتتوافر كافة هذه الأدوات في شريط داخل التطبيق حتى تكون واضحة أمام المستخدم.

كما يتميز التطبيق بأنه يتوافر بالعديد من اللغات ويدعم اللغة الإنجليزية وبالتالي لن يواجه المستخدم أية صعوبة من أجل استخدام التطبيق.

عيوب برنامج ريكوفا Recuva

على الرغم من المميزات الكثيرة التي تتواجد في هذا التطبيق إلا أن هناك بعض العيوب التي تتواجد به والتي تزعج الكثير من المستخدمين، وفيما يلي سوف نعرض لكم أهم هذه العيوب:

تستغرق عملية التحميل وقت طويل وكذلك عملية التحديث حيث يعاني البعض من صعوبة في تحميل وتحديث التطبيق.

لا يستعيد التطبيق كافة الملفات فهناك بالطبع ملفات يصعب على التطبيق استرجاعها.

علاوة على أنه قد يقوم باسترجاع التطبيق دون أن يقوم بتنظيمها حيث يلاحظ المستخدم أن كافة الملفات غير منظمة وغير مرتبة.

كيفية تحميل برنامج ريكوفا Recuva

يمكنك تحميل تطبيق ريكوفا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بكل سهولة، وفيما يلي سوف نوضح لكم أفضل طريقة يمكنك اتباعها من أجل الحصول على التطبيق:

تأكد من توافر مساحة كافية على الجهاز الخاص بك ومن ثم تأكد من اتصال الجهاز بالإنترنت.

قم بالتوجه إلى المتصفح الرسمي الموجود على الجهاز ومن ثم قم بالضغط على خانة البحث التي تتواجد في منتصف الشاشة.

وبعد ذلك عليك إدخال هذه الجملة (تحميل برنامج ريكوفا Recuva للكمبيوتر) واضغط على علامة البحث.

انتظر حتى تنتهي عملية البحث وسوف تظهر لك عدة مواقع تقوم بتوفير التطبيق قم باختيار إحدى هذه المواقع.

ومن ثم سوف تظهر لك أيقونة التطبيق وستجد في الأسفل خانة تحميل التطبيق قم بالضغط على هذه الخانة وسوف تبدأ عملية التحميل.

بعد انتهاء عملية التحميل سوف يتوافر التطبيق على الجهاز بصيغة ملف قم بالضغط على هذه الملف وسوف تظهر لك خانة تثبيت اضغط على خانة تثبيت وستبدأ عملية التثبيت، وبمجرد انتهاء عملية التثبيت تكون هكذا قد تمكنت من الحصول على التطبيق.

كيفبة استخدام برنامج ريكوفا Recuva

بمجرد أن تقوم بتثبيت التطبيق على الجهاز اضغط على أيقونة التطبيق وسوف تظهر لك نافذة صغيرة وستجد في الاسفل خانة Next اضغط على هذه الخانة.

ومن ثم سوف تظهر لك قائمة بها أنواع ملفات قم باختيار نوع الملف الذي ترغب في استعادته لكي نضيق حجم دائرة البحث حتى يتمكن التطبيق من إيجاد الملف بشكل أسرع.

وفي حالة ما إذا كنت لا تعرف ما هو نوع الملف الذي تم حذفه سابقًا فكل ما يجب عليك فعله هو الضغط على خيار All Files.

وبعد ذلك سوف تجد في الأسفل خانة Next اضغط على هذه الخانة.

ثم سوف تظهر لك قائمة يطلب منك فيها تحديد مكان حذف الملف وسوف تظهر الكثير من الخيارات وفي حالة ما إذا كنت لا تعرف الموقع الصحيح من الخيارات الموجودة أمامك قم بالضغط على خانة Iam not sure.

بمجرد الضغط على هذه الخانة سوف يقوم التطبيق بفحص عميق داخل الجهاز ثم عليك الضغط على Next تاليًا.

وبعد ذلك سوف يتم نقلك إلى نافذة أخرى من خلالها يمكنك تفعيل خدمة Deep scan ويمكنك تركها.

في حالة ما إذا كنت ترغب في تفعيلها اضغط على المربع الصغير الموجود بجانب هذا الخيار ومن ثم اضغط على خانة Start التي تتواجد في الأسفل.

وهكذا سوف تبدأ عملية فحص شاملة للجهاز وسوف تظهر لك خانة تحميل لكي تبدأ العملية وكل ما عليك فعله هو الانتظار حتى تنتهي عملية التحميل هذه.

بعد انتهاء عملية الفحص سوف تظهر لك قائمة بكافة الملفات التي تمكن تطبيق ريكوفا من العثور عليها.

وفي هذه القائمة يتم توفير كافة المعلومات الخاصة بالملفات كحالة الملف والحجم والتاريخ وما إلى ذلك.

قم بالبحث عن الملف الذي ترغب في أن تستعيده على الجهاز ومن ثم قم بتحديده عن طريق الضغط على علامة المربع.

بعد ذلك اضغط على خانة Recover التي تتواجد في أسفل الشاشة.

بمجرد الضغط سوف تظهر لك نافذة من أجل أن تقوم بتحديد المكان الذي ترغب في حفظ الملف فيه داخل الجهاز قم بتحديد المكان الذي يناسبك حتى تتمكن من تذكره فيما بعد.

ثم قم بالضغط على خانة ok وهكذا سوف تبدأ عملية استرجاع الملفات وبعد الانتهاء اضغط على خانة ok مرة أخرى وهكذا ينتهي الأمر.

أهم الأسئلة الشائعة التي تدور حول برنامج ريكوفا Recuva

هناك الكثير من الأسئلة التي يتم طرحها حول هذا التطبيق نظرًا لأنه يعد أفضل تطبيق مستخدم من أجل استعادة الملفات والبيانات التي تم حذفها عن طريق الخطأ، وفيما يلي سوف نعرض لكم أهم هذه الأسئلة وسنجيب عنها باستفاضة:

هل تتواجد نسخة أخرى من تطبيق ريكوفا؟

في الواقع تتواجد نسختين من تطبيق ريكوفا غير هذه النسخة، وهاتين النسختين على عكس هذه النسخة يجب على المستخدم دفع مبلغ مالي من أجل استخدامها.

تختلف النسخ باختلاف الخدمات التي تتواجد فيها فكلما زاد السعر كلما شملت النسخة على خدمات أخرى ولكن فإن النسخة المجانية تحتوي على الخدمات الأساسية والتي تكفي المستخدم.

ما معنى الألوان التي تتواجد في قائمة الملفات المحذوفة؟

بعد أن تنتهي عملية فحص الجهاز تظهر لك قائمة بها كافة الملفات التي تمكن التطبيق من الحصول عليها وبجانب كل ملف لون مختلف وهذه الألوان تدل على حالة الملف بمعنى أنه:

إذا كان اللون أخضر فهذا يعني أن الملف سليم ولا توجد به أية توالف ويمكن للمستخدم استرجاعه بسهولة.

وإذا كان اللون برتقالي فهذا يعني أن الملف تالف تمامًا وقد لا يتمكن التطبيق من استعادته.

أما في حالة ما إذا كان اللون أصفر فهذا يعني أنه يتواجد خلل أو تلف بسيط في الملف يمكن أن يتعامل معه البرنامج.

كيفية البحث عن الملف داخل برنامج ريكوفا؟

ذكرنا لكم أنه يمكنكم بكل سهولة البحث عن الملفات المحذوفة لكي تتمكن من استعادتها بشكل أسرع، وطريقة البحث داخل هذا التطبيق هي كالآتي:

بمجرد أن تظهر لك قائمة الملفات المحذوفة التي تمكن تطبيق ريكوفا من العثور عليها سوف تظهر لك في الأعلى خانة switch to advanced mode اضغط على هذه الخانة.

وهكذا سوف يتم نقلك إلى نافذة أخرى وسوف تجد في الأعلى أيضًا خانة البحث اضغط على هذه الخانة وقم بكتابة اسم الملف الذي تبحث عنه وهكذا ينتهي الأمر.

كيفية إعادة ترتيب وتنظيم الملفات؟

ذكرنا لكم سابقًا أن من أهم عيوب التطبيق أنه غير منظم ولكي تتمكن من استخدام التطبيق بشكل أفضل يجب عليك أن تقوم بترتيب الملفات وطريقة ترتيبها هي كالآتي:

بعد أن تظهر لك قائمة الملفات سوف تظهر لك في الأعلى خانة state قم بالضغط على هذه الخانة مع تحديد الحالة Excellent.

ومن ثم سوف تبدأ عملية تحميل انتظر قليلًا وسوف تجد أن جميع الملفات منظمة ومرتبة أمامك على الشاشة.

هل يمكنني استعادة ملفات الوورد المحذوفة من على الجهاز؟

نعم يمكنك بكل سهولة استعادة ملفات وورد التي تم حذفها من الجهاز عن طريق الخطأ، ومن أجل استعادتها فكل ما عليك فعله هو اتباع خطوات استعادة الملفات التي ذكرناها سابقًا.

إذا تمكن التطبيق من إيجاد الملف المحذوف قم بتحديد الملف وقم باستعادته مرة أخرى.

هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا هذا اليوم، وفي هذا المقال تطرقنا لمعرفة كيفية حل مشكلة حذف البيانات والملفات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر، وأفضل طريقة متبعة لحل هذه المشكلة استخدام تطبيق ريكوفا Recuva، حيث يعد هذا التطبيق من أفضل وأسهل التطبيقات المستخدمة من أجل استرجاع الصور والملفات، علاوة على أننا وضحنا لكم طريقة تحميل وطريقة استخدام التطبيق على الكمبيوتر وفي النهاية عرضنا أهم الأسئلة الشائعة التي تم طرحها بواسطة مستخدمي التطبيق وأجبنا عنها باستفاضة.