حل لمشكلة الشراء من آبل ستور

يعتبر متجر آبل ستور الأفضل والأكثر استخدامًا من قبل الملايين حول العالم، باعتباره المنصة الرسمية الخاصة بكافة جوالات آبل الذكية، والذي يمكّن جميع المستخدمين من تحميل كافة تطبيقات الآيفون بنسخ رسمية من قبل شركة آبل نفسها، سواء مجانية أو مدفوعة، لكن قد يواجه بعض الأشخاص عُطلًا في عملية الشراء من التطبيق، تعرف معنا على كيفية حل مشكلة الشراء من آبل ستور في أقل من دقيقة، تابع معنا.

حل مشكلة الشراء من آبل ستور بالرصيد

يمكنك شراء أي تطبيق ترغب فيه من آبل ستور إذا كنت تمتلك رصيدًا في البطاقة الائتمانية أو أي طريقة دفع أخرى، مثل: البنوك أو فاتورة هاتف، أو باي بال وغيرهم، واتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى متجر Apple Store من جوال الآيفون الخاص بك.

ثم توجه إلى قوائم آبل ستور، واختر الأمر “خيار اليوم”، ستظهر لك التطبيقات والنسخ التي يوفرها المتجر.

أو اكتب اسم التطبيق الذي تود شراءه في مربع البحث الخاص بالمتجر.

بعد ظهور التطبيق المطلوب، انقر على المعلومات الخاصة به لمعرفة مساحته وتقييمه وسعره.

إذا كنت تنوي شراءه، انقر على أمر “شراء” المتوفر أسفل التطبيق.

اختر طريقة الدفع سواء بكارت الائتمان أو البنك أو باي بال وغيرهم.

أدخل البيانات والرقم السري، وسوف تحصل على التطبيق في الحال.

شراء التطبيقات عبر iTunes

يضم المتجر عددًا من التطبيقات التي قد تحتاجها، ويمكنك تحميل أي منها سواء مجانًا أو عن طريق الدفع عبر iTunes وهي البطاقة التي توفرها لك شركة آبل لتسهيل عملية الشراء، فلن تحتاج سوى:

الحصول على بطاقة iTunes.

شحن البطاقة برصيد كافٍ حتى تحصل على التطبيق.

حدد التطبيق من آبل ستور، وانقر على شراء إذا كان التطبيق مدفوعًا.

ثم اختر الدفع عبر iTunes.

طريقة تغيير رمز المرور في حساب آبل

إذا كنت في حاجة إلى تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك في آبل، فما عليك إلا اتباع الخطوات التالية: