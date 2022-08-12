حل رهيب.. إزاي تمنع واتساب إنه يخلص باقة موبايلك

يعتبر تطبيق واتساب WhatsApp من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي انتشارا حول العالم، وذلك لأن كثير من المستخدمين يفضلون استخدامه لسهولته ولما يوفره من مميزات وإمكانيات رائعة الدردشة والتواصل.

وكما ذكر موقع “adweek” إن استخدام تطبيق واتساب يؤدي إلى إهدار الكثير من الطاقة والإنترنت، وذلك إما بسبب إجراء مكالمات الفيديو أو الدردشة لوقت طويل أو تحميل الفيديوهات وأيضاً إجراء النسخ الاحتياطي للبيانات. ومن الجدير بالذكر أن واتساب قد وفر لمستخدميه الذين يستعملون باقات إنترنت باهظة الثمن بعض الميزات التي يمكن تفعيلها لتقليل استهلاك الطاقة والإنترنت. في هذا المقال سنستعرض بعض طرق تخفيض استهلاك الطاقة والإنترنت في تطبيق واتساب. كيفية تخفيض استهلاك بيانات الهاتف أثناء استخدام الواتساب

تقليل استخدام البيانات أثناء إجراء المكالمات

قد وفر واتساب لمستخدميه خيارا رائعاً يدعى Low Data Usage، وهو عبارة عن ميزة تسمح لك بالتحكم في استهلاك البيانات أثناء إجراء المكالمات عبر واتساب، لكي تتمكن من استخدام هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الإعدادات “Settings”، بتطبيق واتساب.

ثم اختر التخزين والبيانات Data and storage Usage.

ثم قم بغلق زر التبديل المجاور لخيار التوفير في حجم البيانات المستخدمة أثناء المكالمات Call Low Data Usage. لتفعيله اضغط على زر التبديل المجاور له.

إيقاف النسخ الاحتياطي للدردشات على بيانات الهاتف

عادةً ما يقوم واتساب بنسخ جميع البيانات والمعلومات التي تشاركها عبر حسابك سواء كانت دردشات أو مقاطع فيديو أو صور احتياطياً إلي سحابة هاتفك وذلك لتتمكن من استرجاعها مرة أخرى إذا قمت بتغيير الهاتف أو مسح التطبيق وإعادة تثبيته مرة أخرى، ولتخفيض استخدم البيانات أثناء النسخ الاحتياطي للدردشات عليك اتباع الخطوات التالية :

ادخل إلى الإعدادات Settings بتطبيق واتساب.

انقر على خيار الدردشات Chats.

ثم اضغط على خيار النسخ الاحتياطي للدردشات Chat backup، بعد ذلك حدد خيار Wi-Fi بدلا من Cellular.

إيقاف التنزيل التلقائي للوسائط

دائماً ما يعمل تطبيق واتساب على الاحتفاظ بالوسائط على جهازك الذكي مما يؤدي إلى استهلاك الكثير من بيانات الجوال، لتقليل استهلاك البيانات وإيقاف ميزة التنزيل التلقائي اتبع الخطوات الآتية :