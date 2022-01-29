حكم الزواج على واتساب.. قالت لخطيبها عبر WhatsApp زوجتك نفسي فما رأي الشرع

إسلام عوض

ورد سؤال لأحد علماء الأزهر عن حكم الزواج على واتساب، حيث قامت إحدى الفتيات المخطوبات بالسؤال عن قولها لخطيبها صيغة الزواج الشرعية في رسالة عبر موقع المراسلات الفورية WhatsApp، وتسأل عن حكم هذا الزواج، وهل يعد صحيحاً أم لا، وهل هناك شروط أخرى للزواج غير التلفظ بصيغة الزواج المعروفة.

حكم الزواج على واتساب.. قالت لخطيبها عبر WhatsApp زوجتك نفسي فما رأي الشرع

الزواج عبر واتساب

وأضافت السائلة أنها مخطوبة لشاب وقالت هي وخطيبها صيغة الزواج المعروفة بطريقة الإمام أحمد بن حنبل على حسب قولها، وأشارت إلى أنها أرسلت رسالها لخطيبها وقالت له فيها “زوجتك نفسي” وقال هو لها وأنا قبلت، وأردفت قائلة أنها قلقة من هذا الأمر وتخاف أن لا يكون صحيحاً، مشيرةً إلا أنها بالغة وعمرها “36 سنة”، وخطيبها كذلك الأمر.

حكم الزواج على واتساب.. قالت لخطيبها عبر WhatsApp زوجتك نفسي فما رأي الشرع 1 29/1/2022 - 2:16 م

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وحول الإجابة عن سؤال هذه الفتاه عن ذكرها لصيغة الزواج عبر واتساب، قال أستاذ أصول الفقه في جامعة الأزهر الشريف، الدكتور محمد خليفة البدري، أن هذا الزواج غير صحيح، وإن قالت هذه الصيغة وجهاً لوجه أو عبر الواتس آب أو موقع تواصل آخر.

وأضاف البدري أن من شروط الزواج “الولي والشهود”، والعقد بدون الولي والشهود هو عقد باطل، مستشهداً بقول النبي عليه الصلاة والسلام “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”.

حكم الزواج على واتساب.. قالت لخطيبها عبر WhatsApp زوجتك نفسي فما رأي الشرع 2 29/1/2022 - 2:16 م

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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