السبب نظام التشغيل .. حظر واتساب على هواتف أندرويد وآيفون بداية شهر أكتوبر 2021

سيتم إيقاف واتساب WhatsApp إلى الأبد في العديد من الهواتف المحمولة، حيث لن يتبقى على حظر واتساب على ملايين الهواتف إلا شهراً، وفق الموعد المحدد في شهر أكتوبر 2021 ، وهذا يتم على جميع الهواتف التي يتم تشغيلها بنظام Android 4.0.4 والإصدارات القديمة، وفي الأسابيع القليلة المقبلة كذلك لن تتمكن إصدارات iPhone التي تعمل بنظام iOS 4 أو إصدار قديم التوافق مع WhatsApp، حيث أن مستخدمين هذا التطبيق الأكثر انتشاراً سوف يتأثر به أكثر من 43 هاتفًا محمولًا، لأن الأجهزة التي تعمل بالإصدارات التي سوف نذكرها لن يستطيعوا الوصول إلى خدمة الواتساب WhatsApp بعد 31 يومًا.

حظر واتساب على ملايين الهواتف 2021

مع انطلاق تحديث واتساب الجديد، فإنه يحتاج كافة مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي” الواتساب” الذين يتأثروا من ذلك الحظر إلى تحديث برامجهم أو شراء هواتف جديدة، لأنه إذا كان الجهاز قديمًا جدًا، سوف يقف الواتساب WhatsApp عن العمل بشكل دائم، مما يعني أن عددًا كبيرًا من الهواتف مثل Samsung Huawei ، لا يستطيعوا أصحابها من الوصول إلى تنزيل تطبيق WhatsApp على هواتفهم المحمولة، إذا كان الجهاز قديمًا جدًا ولا يتمكن صاحبه من تحديثه.

الهواتف التي لا يتم تشغيل واتساب عليها

من المفترض أن يتأثر أكثر من 40 طرازًا مختلفًا من الهواتف المحمولة، على نظام التشغيل الأندويد أو الايفون، وبالنسبة لمستخدمي Android يجب أن يعملوا بنظام Android 4.1 أو أعلى، هذا يعني أن العديد من الهواتف المحمولة الأكثر شهرة لن تتمكن من الوصول إلى الواتساب WhatsApp، بما في ذلك سامسونغ غالاكسي إس 3 Samsung Galaxy S3، وهواوي Huawei أسيند ميت Ascend Mate.

قائمة الهاتف التي لم تتمكن من الوصول لتطبيق WhatsApp

هواتف الأندويد:

Samsung Galaxy S3 Mini

Trend II

Trend Lite

Core

Ace 2

LG Optimus F7

F5

L3 II Dual

F7 II

F5 II

من LG

Sony Xperia

Huawei Ascend Mate

Ascend D2

هواتف iPhone المحمولة

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone SE 6S و 6S Plus

وإلى هنا نكون قد وضحنا لكم لماذا سوف يتم حظر واتساب على ملايين الهواتف التي تصل إلى 40 نوع بكلتا نظامي التشغيل (الأندرويد- الآيفون) وما هي قائمة الهواتف التي سوف يتم حظرها لتطبيق WhatsApp.