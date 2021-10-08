حصريًا… تعرف على التردد السحري لتنزيل أكثر من 1400 قناة فضائية بتردد واحد لجميع قنوات الأقمار الصناعية

شاهدنا كثيرًا خلال هذا العام العديد من التحديثات والتغيرات في الترددات وهذا ما جعل الجميع يفقد بعض من القنوات الفضائية التي كان يحرص على متابعتها بشكل مستمر مثل قنوات الأطفال و القنوات الدينية، القنوات الترفيهية والعديد من القنوات الأخرى، ولهذا بحثنا كثيرًا حتى وجدنا لكم تردد سحرى تستطيعون من خلاله تنزيل أكثر من 1000 قناة.

استقبال التردد السحري لتنزيل جميع القنوات الفضائية 2021

تستطيع من خلال هذه التردد تنزيل الآلاف من القنوات الفضائية المتنوعة و توفير الوقت والجهد من تنزيل تردد كل قناة على حدى، والترددات السحرية هي:

التردد الأولى:

التردد:11471.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

التردد الثاني:

التردد: 10758.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الإستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد الثالث:

التردد: 12054.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

وهذه هي التردد السحرية التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي لاستقبال الآلاف من القنوات الفضائية.

خطوات تنزيل التردد السحري على جهازك الريسيفر

لكي تستطيع الحصول على الالاف من القنوات الفضائية من خلال هذا التردد السحري اتبع هذه الخطوات التالية:

أولاً عليك مسح كافة القنوات الفضائية المتواجدة على الريسيفر.

ثم الدخول الى اعدادات الريسيفر.

اختيار القائمة الرئيسية، ثم النقر على بحث الشبكة.

ثم عليك اختيار القمر الصناعي وهو النايل سات.

قم بكتابة إحدى هذه الترددات السحرية.

ثم الضغط على بحث.

انتظر قليلًا حتي يتم تنزيل القنوات على الريسيفر.

من خلال هذه الترددات ستحصل على جميع القنوات الفضائية المفضلة لك من القنوات الإخبارية، الكرتونية، الدينية وكل ما تحتاجة.