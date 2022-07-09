حصريا تعلم الآن جميع المهارات والمراوغات في لعبة دريم ليج dream league 2022

هل تلعب لعبة دريم ليج سوكر 2022 على هاتفك وتريد أن تتعلم أقوى المهارات والمراوغات من أجل إبهار أصدقائك والذين تلعب معهم، إذن أنت في المكان الصحيح سنقدم لكم اليوم جميع الحركات والمراوغات المتاحة في دريم ليج dls 2022 من اجل تسلية أفضل ومن أجل إنتصارات أكثر تابع معنا الآن.

تحميل دريم ليج سوكر 2022:

لتحميل هذه اللعبة الرائعة يمكنك بسهولة الذهاب لجوجل بلاي والضغط على محرك البحت في google play ثم كتابة الجملة التالية “dream league soccer 2022” وعمل البحث ستظهر لك اللعبة في النتيجة الأولى قم بالضغط عليها وتحميلها بشكل آمن ومن الرابط الأصلي لها.

أفضل المهارات والمراوغات في دريم ليج dls 2022:

المهارة الأولى:

والآن كيف نقوم بهذه الحركة، أول شيئ تبث الماوس كما هو مبين في الرقم 1 وبعدها اضغط الرقم 2 كما في الصورة وقم بالتمرير نحو الرقم 3 بدون لمس حرف B، ومبروك عليك لقد قمت بالحركة المطلوبة.

المهارة الثانية :

أول شيئ تبث الماوس كما هو مبين في الرقم 1 وبعدها اضغط الرقم 3 كما في الصورة وقم بالتمرير إلى الأعلى نحو الرقم 2، وها أنت ذا قمت بالحركة الثانية.

المهارة التالثة :

أول شيئ تبث الماوس كما هو مبين في الرقم 1 وبعدها اضغط الرقم 2 كما في الصورة وقم بالتمرير إلى اليسار نحو الرقم 4 وها أنت قمت بالحركة الثالثة.

هل أحتاج إلى dream league soccer مهكرة:

أولا لايوجد طريقة لتهكير هذه اللعبة، فكل من يدعي التهكير فهو كاذب، إذن لاتحاول مجددا فمحاولاتك مضيعة للوقت، وأصلا لماذا تريد تهكيرها فأنت لا تحتاج إلى ذلك، جميع اللاعبين الأقوياء مثل ميسي،رونالدو،مبابي،هالند،فان دايك، هؤلاء كلهم يتم عرضهم للبيع فمع كل مباراة تلعبها تدخل لمعرض اللاعبين فتجد على الأقل واحدا من هؤلاء عرض للبيع ويمكنك شرائه، لكن إذا كنت لاتملك المال لذلك فيمكنك القيام بخدعة وهي اللعب أون لاين مع أحد ما عبر بقاع العالم، بعدها إلعب العديد من المباريات حتى تستطيع جمع المال فأغلبهم لا يتجاوز 2800 قطعة ذهبية، ومع كل مباراة تلعبها تجمع اقل شيئ 60 قطعة ذهبية بالإضافة إلى أنه في كل مرة تعطاك هدية، وكذلك كل يومين تقريبا تقام بطولة قيمة ربح الفائز بها غالبا ما تتجاوز 600 قطعة ذهبية، مع كل هذا تستطيع على الأقل جمع حصيلة تتمكن من خلالها شراء لاعبين أو تلاث من الذين ذكرناهم ويمكنك دمجهم مع آخرين في فريقك وتكوين فريق قوي، ومن الأفضل أن لاتحاول الحصول على كل اللاعبين الأقوياء الذين ذكرناهم سابقا لأن ذلك يجعل اللعبة في الأول حلوة ولكن بعدها تصبح مملة للغاية، إليك الآن هذه التشكيلة من اللاعبين التي استطعت جمعها من دون خسارة ولا سنت ومن دون تهكير.

من الأفضل dls 2019 أم dls 2022:

كل نسخة لها مميزاتها وعيوبها، لكن عموما فالنسخة الأحدث دائما تكون الأفضل نظرا لكون اللاعبين ينتقلون كل عام من ناد لآخر، فمثلا هذه السنة إنتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان، إذا دخلت للعبة dls 2022 ستجد فعلا ميسي يلعب مع باريس سان جيرمان، لكن إذا دخلت إلى dls 2019 ستجد ميسي لازال يلعب في برشلونة، ولهذا السبب يفضل الكثير من الناس النسخ الأحدث من كل لعبة خاصة ألعاب كرة القدم.