طريقة إنشاء حساب واتساب أو WhatsApp Business برقم التليفون الأرضي وبطريقة سهلة جداً

هناك رغبة لدى العديد من مستخدمي تطبيق المراسلات الفورية الأشهر عالمياً، بعمل أكثر من حساب على واتساب، ولكن هذا الأمر يتطلب المزيد من أرقام الهواتف، إلا أن هناك معلومة قد لا يعرفها الكثير، وهي أنه يمكن إنشاء وتسجيل حساب جديد بواسطة رقم التليفون الأرضي، وكل ما تحتاجه من أجل عمل حساب جديد بخلاف حسابك على الجوال الخاص، هو هاتفك الذكي ورقم تليفون أرضي.

واتساب برقم التليفون الأرضي

وهنا قد يتساءل البعض عن كيفية الحصول على الرمز الذي يرسله WhatsApp لتفعيل حساب مسجل به رقم التليفون الأرضي، ولكن الأمر سهل جداً، حيث يتيح تطبيق المراسلات الفورية إتاحة الكود عن طريق الرسائل النصية أو عن طريق مكالمة هاتفية، وإذا أردت تفعيل حساب واتس بالتليفون الأرضي فعليك اختيار طريقة وصول الكود بواسطة “الإتصال على الرقم الذي سجلته”.

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ولتسجيل حساب واتساب أو WhatsApp Business على رقم هاتفك الأرضي فعليك اتباع الخطوات الآتية.

1. قم بتثبيت تطبيق واتساب.

2. قم بالموافقة على الشرووط.

3. اضغط على متابعة.

4. قم بتحديد خيار “الإتصال”، ثم اختر “استخدام رقم مختلف”.

5. قم بتسجيل رقم الهاتف ورمز البلد، وسجل هاتفك الأرضي.

6. عقب تسجيل رقم التليفون الأرضي والتحقق من صحته قم باختيار “اتصل بي”.

7. سيتم الإتصال بك وقم بحفظ رقم كود التفعيل أو رمز OTP.

8. قم بإدخال الكود وتمتع بتجربة جديدة مع واتساب، بتليفونك الأرضي إلى جانب حسابك الأساسي على هاتفك المحمول.