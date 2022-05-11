هذا ما يسعى إليه العديد من محترفي لعبة fortnite الشهيرة وهو الحصول على حسابات فورت نايت مجانا والتعرف على الطرق والمواقع الموثوقة التي تمكنهم من الحصول على هذه الحسابات وبصورة مجانية تمامًا، ويسعى جميع اللاعبين لذلك بغرض توفير الكثير من الوقت والجهد، لأنه بالطبع سوف يحتوي الحساب الذي سوف تحصل عليه على العديد من الأدوات والعناصر المتميزة في اللعبة مثل السكنات والأسلحة وغيرها، هذا إلى جانب فيبوكس فورت نايت فهو بلا شك أحد أهم ما يبحث عنه جميع عشاق اللعبة.

حسابات فورت نايت مجانا

هناك العديد من المواقع المعدة خصيصًا لهذه الوظيفة وهي منح مثل تلك الحسابات، ويأتي في مقدمة هذه المواقع هو موقع BugMeNot وهذا من أكثر المواقع التي يستخدمها العديد من اللاعبين المحترفين حول العالم من أجل الحصول على حسابات فورت نايت ويمكنك اتباع الآتي لكي تتمكن من استخدامه وبكل سهولة:

عليك في البداية الدخول إلى الرابط الخاص بهذا الموقع من هنا.

فور الضغط على الرابط ستتمكن من الدخول إلى الموقع والذي لا يتطلب منك القيام بتسجيل الدخول.

فور الدخول سيظهر لك العديد من الحسابات المجانية الخاصة بلعبة فورت نايت.

قم بتجريب أيًا من الحسابات العديدة المتاحة داخل الموقع حتى تتمكن من الحصول على حساب يعمل.

في بعض الأحيان قد تجد بعض الحسابات داخل الموقع لا تعمل، ما عليك سوى القيام بتجربتها في اليوم التالي بحيث يتم تحديثها وبصورة مستمرة يوميًا حتى تتمكن من الحصول على حسابات فورت نايت مجانا تعمل بصورة حقيقية.

متجر فورت نايت العرب

يتواجد في هذا المتجر الشهير العديد من حسابات فورت نايت مجانا والتي تحتوي على سكنات نادرة من الصعب أن تجدها في كثير من المتاجر والمواقع حتى الأجنبية منها، ومن أهم ما يُميز هذا الموقع أن كل حساب سوف تجد معه 5000 فيبوكس فورت نايت مجانا، وكل ما عليك هو اختيار الحساب الذي تود الحصول عليه وبالتالي عند الضغط على رابطه سوف يتم ظهور قائمة أمامك مكونة من 5 عروض cpa ستحتاج لإكمال 3 منها على الأقل لكي تستطيع الحصول على الحساب الذي تُريده، وتجدر الإشارة هنا إلى أن متجر فورت نايت العرب هو أحد المتاجر التي تتميز بالثقة والشهرة الكبيرة بين عشاق لعبة فورت نايت باتل رويال وعلى مدار سنوات قدم خدماته لهم، وبدون أن يقومون بدفع أي رسوم مالية فقط إكمال العروض التي لا تحتاج منهم سوى وضع إيميل أو رقم جوال.

موقع يعطيك حسابات مجانية

من الممكن لدى الجميع من اللاعبين كسب حسابات فورت نايت مجانا من خلال مواقع معينة تتيح لك هذه الميزة مثل موقع freeaccounts.email، والذي يعد في مقدمة جميع المواقع المعدة خصيصًا لذلك، وذلك بكونه يعمل على عرض حسابات جديدة مجانية من فورت نايت وبصورة أسبوعية لذلك يعد من أكثر المواقع الموثوقة في حسابات فورت نايت المجانية.

أيضًا يأتي موقع الديب ويب من أقوى وأشهر المواقع على الإطلاق التي يمكنك الإعتماد عليها في الحصول على حسابات فورت نايت المجانية، وذلك بكونه يمتلك آلاف من الحسابات المسؤلة وبصورة فعالة في نشر حسابات لفورت نايت.

يأتي أيضًا الموقع الثالث وهو موقع freeaccount.biz من أشهر المواقع الأجنبية التي تمنحك حسابات فورت نايت حقيقية لأشخاص سابقين في اللعبة قاموا باعتزال اللعبة لأسباب معينة، ومن ثم تسليم جميع حساباتهم في فورت نايت في هذا الموقع الشهير لذلك يعد هذا الموقع من أبرز وأهم مواقع منح حسابات فورت نايت مجانا.