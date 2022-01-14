كيفية الحصول على حزمة طاقم فورت نايت وفيبوكس وسكنات جديدة

الاشتراك في حزمة طاقم فورت نايت هو أمر مُتاح لجميع اللاعبين مُقابل دفع مبلغ شهري قيمته 11 دولار تقريبًا، ومقابل ذلك سوف تحصل على العديد من المميزات الشهرية والتي سوف تُسعدك وتُساعدك كثيرًا في ذات الوقت أثناء التنافس داخل اللعبة، كما أنك سوف تحصل على 1000 فيبوكس شهري تستطيع بها شراء العديد من العناصر داخل اللعبة، مثل التعبيرات والرقصات وغيرها كما أن هذه الحزمة لها ميزات أخرى سوف نتحدث عنها ونوضحها لكل من يريد الاشتراك فيها.

حزمة طاقم فورت نايت

هذه الحزمة تُتيح للمشتركين فيها الحصول على بطاقة المعركة للموسم الحالي ويستمرون في الحصول عليها للمواسم التالية طالما ما زال إشتراكهم ساري في تلك الحزمة، سوف يحصل المشتركون كذلك فيها على سكن جديد كل شهر بكل ملحقاته سواء كانت فأس أو طائرة شرعية أو رقصة أو أي إكسسوارات أخرى ملحقة بهذا الزي.

هذا إلى جانب هذا يجب العلم أن فيبوكس فورت نايت الذي سوف تحصل عليه عند اشتراكك سوف يكون 1000 قطعة يتم إضافتها لحسابك كل شهر، ولكن في ذات الوقت يجب الانتباه إلى أنه عند اشتراكك تحصل على مكافأة مقدارها 950 فيبوكس ولكنها قد لا يتم إضافتها إلى حسابك إذا كنت لا تملك بطاقة المعركة للموسم الحالي عند اشتراكك، ولكن في حالة كانت معك فإنك ستحصل على تلك الكمية من الفيبوكس.

كيفية الاشتراك في حزمة طاقم فورت نايت

بسهولة بعد التوجه لمتجر العناصر التابع لإيبك سوف تستطيع الاشتراك في هذه الحزمة أو من الشاشة الرئيسية التي تظهر أمامك في حالة شراء بطاقة المعركة، وجدير بالذكر أن إلغاء الاشتراك يتم في أي وقت بعد التوجه إلى تبويب طاقم اللعبة واختيار المنصة التي اشتركت من خلالها مع العلم أن اشتراكك سوف يظل فعالاً لنهاية الشهر.

يجدر الإشارة كذلك أنه عند اشتراكك في حزمة طاقم فورت نايت ولضمان الحصول على جميع ميزاتها بما فيها فيبوكس فورت نايت يجب التأكيد على اختيارك المنصة التي تقوم بالإشتراك منها، وذلك في بداية الإشتراك فهذا مهم لكي تستطيع الاستفادة مما تحصل عليه.