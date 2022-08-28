كيفية حذف سجل البحث في انستجرام على الجوال و الكمبيوتر

يقوم جميع مستخدمي الانستجرام في تسجيل عمليات البحث سواء كان في الفيديوهات أو الصور أو الإشارات أو المنشوارت أو غيرها من الأمور، ولكن يرغب البعض في حذف سجل البحث في انستجرام على الجوال والكمبيوتر، سواء من أجل الخصوصية، أو لكثرة عمليات البحث، ولذلك سنوضح لكم جميع الخطوات التي تساعدك على حذف سجل البحث انستقرام التحديث الجديد.

مسح سجل البحث انستقرام التحديث الجديد

عند إجراء أي بحث على Instagram، يتم التطبيق في تسجيل مقترحات البحث السابقة أثناء عملية البحث الجديدة، وذلك يشير إلى أنه عند الذهاب إلى شريط البحث والنقر على المربع، ستري ظهور قائمة بكل ما بحثت عنه من قبل، وعند حذف تلك القائمة فلا يمكن ظهورها مرة أخرى ولن تتم إضافتها إلى السجل.

كيفية حذف سجل البحث في انستجرام على الجوال

الكثير من مستخدمي الانستجرام يتساءلون عن كيف يتم حذف سجل البحث؟ سواء كان للأندرويد أو الآيفون ويمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق الانستقرام عبر الهاتف الذكي.

من خلال الشريط بالأسفل في الصفحة الرئيسية، انقر فوق الرمز على الحساب الشخصي الموجود بالجانب الأيمن.

سينقلك إلى صفحتك الشخصية على Instagram.

عليك الضغط على شكل السطور الثلاثة الموجودة على الجانب الأيمن في الصفحة الشخصية.

ومن خلال قائمة الخيارات عليك اختيار زر الإعدادات.

عند الدخول على الإعدادات عليك تحديد اختيار “الأمان”.

من خلال صفحة الأمان، عليك البحث في السجل عليك الضغط عليها.

وسييتم تحويلك إلى سجل البحث، ويقدم التطبيق طريقتان لحذف السجل وهما:

الأولي: هو النقر فوق الزر “X” بجوار كل جملة موجودة في شريط البحث وبذلك تكون قد قمت بفلتر لقائمة البحث. الثانية: من خلال قائمة البحث هي الضغط على رمز مسح الكل لحذف كافة عمليات البحث مرة واحدة.

كيفية حذف سجل البحث في انستجرام على الكمبيوتر

افتح موقع الانستجرام وقم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.

في الصفحة الرئيسية انقر فوق “الحساب”.

ثم اختيار “الاعدادات”.

وسيتم تحويلك إلى صفحة “الإعدادات” عليك تحديد اختيار الأمان والخصوصية.

ثم ابحث عن عبارة Account Data عليك الضغط عليها، ثم اختيار عبارة View Account Data.

ثم اختيار Search History من قائمة الاعدادات والضغط على عبارة View All.

وعند ظهور صفحة سجل البحث، عليك اختيار Clear Search History.

وعند ظهور قائمة منبثقة لتأكد من حذف القائمة، عليك اختيار Cheer New.

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