حذف ستوري تويتر بعد 8 أشهر من تحديثها

أعلن موقع “تويتر” عن حذفه خاصية “إستوري” التي كانت متواجدة أعلي الصفحة، منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعد نحو 8 أشهر من إطلاقها بشكل رسمي، ما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي للإشادة بصفحة “تويتر” بعد إزالة ميزة “إستوري فليتس“، كما يطلق عليها،والتي تشبه القصص علي موقع “فيسبوك” و”انستجرام”،حيث أصبحت صفحة تويتر أكبر وأكثر مساحة من قبل،وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

وقد فعل موقع “تويتر” خاصية إستوري، في نوفمبر الماضي، بشكل تجريبي، والتي طال انتظارها، حيث فعلت هذه الميزة منذ فترة في الهند والبرازيل وبعض البلدان الأخري، إلا أن سرعان ما قام “تويتر” بحذفها مرة أخري.

وخاصية ستوري أو فليتس بـ تويتر، هي أحد الخصائص والمزايا المتاحة في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة منذ زمن كـ السناب شات، فيسبوك، وانستجرام.

حذف خاصية إستوري من تويتر

وقام موقع “تويتر” بإزالة خاصية الإستوري، في 3 من أغسطس الجاري، بعد 8 أشهر فقط من إطلاقها.

وأرجع الموقع، في بيان له، أن السبب في هذه الخطوة هو عدم زيادة تفاعل الكثيرين مع الخاصية منذ إطلاقها، كما حدث مع مواقع التواصل الأخري، حيث لم يعلم البعض حتي عن الخاصية قبل حذفها.

خاصية إستوري علي مواقع التواصل

وجدير بالذكر، أن خاصية “إستوري” هي أحد خصائص مواقع التواصل الإجتماعي الحديثة، والتي تسمح لمستخدمي السوشيال ميديا بعرض يومياتهم ومشاركتها مع أصدقائهم.

وتتواجد ميزة “إستوري” في أعلي صفحة مواقع التواصل، حيث يستمر الصورة او المقطع المرفق بها لمدة 24 ساعة فقط، بعدها بيتم حذفه.