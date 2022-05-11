حذف حساب سناب شات نهائي أو تعطيله بشكل مؤقت

محمود المصري

قد يحتاج الكثيرون من مُستخدمي snapchat إلى حذف حساب سناب شات الخاص بهم أو على الأقل تعطيله بشكل مؤقت لفترة من الوقت، الأمر مُرتبط بجميع حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وليس السناب فقط ففي الكثير من الأحيان نشعر بالملل أو يكون لدينا عمل مهم وضروري ونحتاج إلى الهدوء أو العزلة للانتهاء منه، وحيث أن تواجدنا على تطبيقات التواصل أصبح أشبه بالادمان فقد نلجأ بالفعل إلى التخلص منها عن طريق تعطيل الحسابات أو حذفها بشكل نهائي، حتى نستطيع إنهاء أعمالنا وبشكل جيد دون إزعاج.

حذف حساب سناب
المحتويات
حذف حساب سناب
خطوات حذف حساب سناب شات
تعطيل حساب سناب شات مؤقت

حذف حساب سناب

قد نلجأ لعملية الحذف النهائي تلك في حالة أن هناك مشاكل مُتعلقة بذلك الحساب، أو أنه قد تم حظره واستعادته أو اختراقه ثم استرجاعه مرة أخرى، كل هذه أمور تجعل الحساب لا يتمتع بالخصوصية والأمان الكافيين وبالتالي تكون خطوة التخلص منه بشكل نهائي هي الأصوب والأرجح، حتى لا نقع في أي حرج في حالة استطاع أحد المتطفلين اختراقه مرة أخرى واستخدامه في أشياء قد تتسبب في مشاكل عديدة لنا، لهذا فإنه من الأفضل الاتجاه لتدشين حساب آخر جديد ولكن قبل القيام بذلك علينا غلق ذلك القديم.

حذف حساب سناب

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خطوات حذف حساب سناب شات

لكي تتمكن من ذلك عليك إتباع الخطوات التالية:
• قم بالضغط على الصورة الرمزية الخاصة بحسابك الشخص.
• قم بالضغط على تبويب اعدادات والذي له رمز الترس.
• اختر من هذا التبويب ومن داخل الدعم أحتاج إلى مساعدة.
• سوف يتم نقلك إلى خيار حسابي والأمان.
• وبعدها اختر معلومات الحساب.
• سوف يظهر أمامك كلمة حذف حساب سناب قم بالضغط عليها.
• سيتطلب منك ذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك مرة أخرى وتأكيد طلبك.

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يجدر الإشارة هنا إلى بعض الأشياء المهمة وأولها أنه سوف تتسلم بريد إلكتروني من دعم سناب، يؤكد على طلبك وسوف تضغط على الرابط المُرسل فيه لتأكيد عملية الحذف تلك، أما ثاني هذه الأشياء فيجب أن تعرف أنه لن تتم عملية الحذف هذه بشكل نهائي ولكن سوف يظل الحساب متواجد لمدة 30 يوم ولكنه غير نشط، وفي حالة دخولك عليه خلال هذه الفترة فسوف يتم إلغاء طلب حذفه، ثالث هذه الأشياء هو أن الشركة عند حذفها لحساب السناب الخاص بك بشكل نهائي فسوف تظل مُحتفظة ببعض البيانات المهمة والتي تتعلق بعمليات الشراء التي تمت من خلاله.

حذف حساب سناب شات
حذف حساب سناب شات

تعطيل حساب سناب شات مؤقت

يتضح من الخطوات السابقة الخاصة بـ حذف حساب سناب أنه من ضمنها يُمكن الحصول على عملية تعطيل مؤقت وذلك من خلال عدم تسجيل دخول سناب شات خلال 30 يوم من تاريخ طلبك لعملية الحذف، وبعدها بالفعل سوف يتم إلغاء الحساب الخاص بك بالفعل ويُمكنك تدشين آخر باستخدام نفس رقم الجوال أو البريد الإلكتروني في حالة أردت هذا الأمر مرة أخرى.

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محمود المصري

حاصل على بكالوريوس تربية ودبلوم في القيادة التربوية أعمل صحفي إلكتروني منذ 8 سنوات تقريباً عملت خلالها في أكثر من موقع إخباري وأقوم بتغطية الأخبار والأحداث السياسية والرياضية على مستوى مصر والعالم العربي كما أهتم بكتابة التقارير عن كل ما يهم المواطن العربي حتى يُصبح ملماً بكافة ما يدور حوله في وطنه من أحداث.


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    انا احب فري فاير كل يوم العب بها

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