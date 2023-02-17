حدث هاتفك الآن.. تحديث أندرويد 13 يصل إلى هواتف جديدة من سامسونج اليوم مع مزايا رائعة

بدء عدد كبير من هواتف شركة سامسونج خلال الفترة الأخيرة في تلقي تحديث أندرويد 13 الجديد، واليوم أطلقت الشركة التحديث لهاتف أخر من عائلة Galaxy A، وذلك في محاولة من الشركة الكورية في الانتهاء من تحديث جميع هواتفها في أنحاء العالم بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة One UI 5.0 المتطورة.

حيث تم طرح تحديث أندرويد 13 لهاتف Samsung Galaxy A04 الذى تم اصداره في منتصف عام 2022 كأحد الهواتف المنخفضة التكلفة، ويتوقع معظم مستخدمي الهاتف أن التحديث سيوفر لهم تجربة مستخدم محسنة ومصقولة بالمزايا الجديدة من شركة جوجل وشركة سامسونج.

تفاصيل تحديث أندرويد 13 الجديد لهاتف A04

بداية، يحمل التحديث الجديد لهاتف A04 رقم إصدار “A045FXXU1BWB1” ويعتبر هذا التحديث هو أحدث إصدار من واجهة سامسونج المعززة، حيث أن التحديث سيوفر للهاتف مزايا انتظرها الكثير وتحسينات جديدة على واجهة المستخدم يجعل فهمها وتشغيلها أسهل من قبل، وفيما يلى بعض المزايا والتحسينات التي يوفرها التحديث لمستخدمي الهاتف.

سيجلب الهاتف في البداية تغيرات ملحوظة مع تصميم جديد أكثر تطور وانسيابية ورموز جمالية أكثر جمالاً، كما تم تحسين واجهة المستخدم بشكل عام، وأصبحت جميع الأيقونات والرسوم المتحركة أكثر سلاسة من قبل وذلك بفضل التحسينات التي حدث في واجهة سامسونج One UI 5.0.

كيفية تحديث الهاتف

إذا كنت ترغب الآن في تحديث هاتفك بنظام اندرويد 13 الجديد ولكنك لست متأكد من كيفية إجراء التحديث، فأنت هنا في المكان الصحيح، حيث سنوفر لك بعض الإرشادات حول كيفية تحديث النظام يدويًا، حيث يمكنك الآن التحديث من خلال تطبيق الخطوات التالية :

افتح تطبيق الإعدادات على هاتف.

مرر للأسفل حتى تجد تبويب تحديث البرامج.

اضغط على تنزيل وتثبيت.

سيقوم الهاتف الآن بإجراء بحث عن تحديث Android 13 وتثبيته في حال توفره.

في النهاية، سيصل التحديث لجميع هواتف A04 المؤهلة في جميع أنحاء العالم بشكل تدريجى، حيث بدء التحديث في الوصول لمعظم المستخدمين اليوم في كازاخستان وبعض الدول الآخرى، ومن المتوقع أن يصل التحديث لجميع مستخدمي الهاتف خلال أسبوعين على الأكثر.