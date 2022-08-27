حدث الآن.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على جميع الأقمار

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أفضل القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، في العالم العربي، وذلك لما تقدمه من محتوى ترفيهي مميز للأطفال، فهي تقدم العديد من البرامج التعليمية والأغاني والأناشيد الدينية، مما جعلها من أهم قنوات الأطفال التي يبحث عنها أولياء الأمور من أجل أطفالهم.

فعلى الرغم من مرور أكثر من 14 عام على انطلاقها، ومازال الكثير من الآباء والأمهات يحرصون على تنزيل قناة طيور الجنة على قائمة القنوات التلفزيونية الخاصة بهم من أجل قضاء أوقات الفراغ وتسلية أطفالهم، ونتابع الآن على موقع نجوم مصرية أحدث ترددات قناة طيور الجنة 2022 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات وهوت بيرد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على النايل سات

تعد قناة طيور الجنة من أولى قنوات الأطفال التي تبث عبر القمر الصناعي النايل سات على 11258 أفقي، فهي من أكثر قنوات الأطفال التي يتجاوز مشاهديها الملايين من الصغار والكبار، ولمتابعة أهم برامج وأناشيد قناة طيور الجنة 2022، في مصر وشمال أفريقيا، حدث جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

التردد: 11258 معدل لاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على العرب سات

لمتابعة قناة طيور الجنة في المملكة العربية السعودية وبلاد الشام والخليج العربي وتركيا، حدث جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

التردد: 11310 معدل لاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على هوت بيرد

حدث جهاز الاستقبال على أحدث ترددات قناة طيور الجنة 2022 لمتابعة برامجها المميزة على القمر الصناعي هوت بيرد، على التردد التالي :-

التردد: 11073 معدل لاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة طيور الجنة

منذ انطلاقها في عام 2008، وحظيت قناة طيور الجنة بشعبية كبيرة في الوطن العربي، من الكبار والصغار، وذلك لمحتواها الهادف والجذاب، والتي تقدمه بشكل مجاني، وبجودة عالية وبدون انقطاع، فهي تهدف إلى توسيع مدارك الأطفال من خلال برامجها المميزة التي تحثهم على التعلم.