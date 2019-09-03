حجز تذاكر قطارات السكة الحديد أونلاين من المنزل سبتمبر 2019 على النت .. إطلاق تطبيق “Play store” للهاتف المحمول للحجز

حجز تذاكر قطارات السكة الحديد يمكن الآن على الإنترنت حجز تذاكر قطارات السكة الحديد والاستعلام عن مواعيد القطارات بمصر بعدما كان يمثل عبء كبير على المواطنين المصريين الذين يفضلون استخدام القطار في سفرهم عن طريق حجز تذاكر القطار أونلاين على الإنترنت اصبح أمر أسهل وأيس كثيراً، خاصة بعدما أعلن وزير النقل “الدكتور هشام عرفات” انطلاق أول برنامج لحجز تذاكر القطار بمصر من خلال على الهاتف المحمول، حيث تقرر أن يبدأ التطبيق على المحمول اعتبارا من السبت الموافق 6 أكتوبر 2018، تزامنا مع الاحتفالات بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة، والبرنامج الجديد للحجز والاستعلام عبر تطبيق التليفون المحمول والذي صرح “وزير النقل” أن هذا التطبيق يأتي في إطار استخدام ومواكبة التقدم التكنولوجي.







وإمعان في تسهيل الأمر على المواطن وتوفير وفته وجهده سيواكب انطلاق البرنامج أيضا زيادة منافذ بيع التذاكر، وتوفير المعلومات اللازمة من مواعيد القطارات وأسعار التذاكر وكذلك التيسير على ركاب السكك الحديدية في حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفيرا للوقت.

فيديو يشرح تفصيلا تطبيق قطارات مصر













فيديو خاص ….بكيفية الدخول واستخدام اول برنامج تطبيق على الهاتف المحمول لحجز مقاعد القطارات والاستعلام عنها Gepostet von ‎وزارة النقل المصرية‎ am Freitag, 5. Oktober 2018

خطوات حجز مقاعد بالقطارات المصرية والاستعلام عن مواعيد القطارات







قم بتحميل البرنامج على هاتفك المحمول من على المتجر الإلكتروني “Play store”. اسم البرنامج الخاص بالحجز والاستعلام هو: “قطارات مصر حجز واستعلام:. قم بتسجيل الدخول أولا وذلك من خلال إنشاء حساب جديد خاص بك. يمكنك عن طريق هذا البرنامج بعد إنشاء حسابك الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة. يمكنك أيضا حجز المقاعد بالعدد الذي ترغب به من خلال اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وكذلك تاريخ السفر والدرجة وتحديد أسماء الركاب الراغبين في الحجز. كما يوجد بهذا التطبيق خاصية لإرسال أي شكاوى أومقترحات حيث تعمل هيئة السكة الحديد بدراستها ومدى جدواها وتنفيذ ما هو متاح للتنفيذ.

وأضاف الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن هذا البرنامج الخاص بحجز تذاكر السفر والمقاعد بالقطارات المصرية سيكون عن طريق الهاتف المحمول والذي سيكون له أثر بالغ في بتسهيل عملية الحجز والاستعلام للقطارات مما سيوفر الجهد والوقت، كما سيعمل البرنامج على سهولة التواصل مع الركاب، كما سيتلقى البرنامج المقترحات والشكاوى وإبلاغ العملاء المستخدمين للقطارات بأي أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة وبكشف مشرف القطار. ومن جانبه أشار المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية أن البرنامج يتم تحميله من على المتجر الإلكتروني (Play store) قي الهاتف المحمول باسم (قطارات مصر حجز واستعلام.

ومن الجدير بالذكر أن سيتم قريبا توفير نسخة من البرنامج على “Apple store” ويتم تحميل البرنامج وتسجيل الدخول ثم يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر وبعد ذلك يتم من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة ويقوم الراكب بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتي القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب.

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بالإضافة إلى وجود شاشة المقترحات بإرسال أي مقترحات حيث يتم دراستها وتنفيذ ما هو متاح للتنفيذ. جدير بالذكر أن هذا التطبيق تنفيذ شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وهي إحدى الشركات هيئة السكك الحديدية المتخصصة في مجال نظم المعلومات.