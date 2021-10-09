حال تعطل WhatsApp.. الآن بدائل واتساب الستة الأكثر أماناً وخفةً وموثوقيةً وأحدهم سيصبح الملك قريباً

بالرغم من أعطالة وبعض الشبهات المثارة حوله والمتعلقة بالخصوصية، فإن تطبيق واتساب ما زال هو أحد التطبيقات الأكثر شهرةً واستخداماً حول العالم، ولكن العطل الأخير أدى إلى حالة وصفها مؤسس تيلجرام بالهجرة الجماعية، حيث كان تطبيق Telegram أبرز المستفيدين من عطل WhatsApp الأخير، شهد زيادة أعداد مستخدمية بنحو 70 مليون مستخدم جديد خلال 6 ساعات فقط، وهي الفترة التي تعطلت فيها المنصات التابعة للفيس بوك الإثنين الماضي.

بدائل واتساب الستة الأكثر أماناً وثقةً وخفةً

ولذلك وحال تعطل تطبيق واتس أب مرة أخرى، فهناك 6 بدائل له، تمتاز بالخفة والدقة والأمان، ونذكر لمتابعينا هذه البدائل الستة والتي جاءت وفق ما يلي:

1- بديل واتساب الأكثر شهرة ودقة وأمناً وموثوقية هو تطبيق تليجرام، والذي زادت أعداد مستخدمية بعشرات الملايين خلال ساعات قليلة، وله مؤيدين ومتابعين مخلصين، ويعرفون قيمة تشفير الرسائل بين الطرفين، وفي حالة استمرار أعطال واتس آب فسوف ينتزع تطبيق تليغرام الصدارة منه ويتربع على عرش التطبيقات الأكثر استخداماً.

2- تطبيق سيجنال Signal، الذي لديه متابعين تخطوا الـ10 مليون حتى الآن، كما أن مؤسسه هو أحد مؤسسي تطبيق WhatsApp.

3- تطبيق لاين LINE، والذي يتيح أيضاً تشفير الرسائل الشخصية وإرسال الرسائل بحرية تامة، وبه خدمة مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية، ويحتوي على العديد من المميزات الفريدة.

بدائل واتساب تعمل بميزة الأجهزة المتعددة

4- تطبيق ثريما، وإذا ما كنت تبحث عن الأمان فعليك بـ Threema، ومن أهم مميزاته أنه يسمح بالوصول إليه عبر أجهزة الويب وأجهزة متعددة، كتلك الميزة التي أضافها واتس آب مؤخراً.

5- تطبيق واير، ومن أبرز مميزات تطبيق Wire أنه يتيح التسجيل بالبريد الإلكتروني، وهذه ميزة للأشخاص الذين لا يريدون إعطاء أرقام هواتفهم لبعض الأشخاص، كما يمكن أيضاً التسجيل في التطبيق عن طريق رقم الهاتف.

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6- تطبيق ديسكور، وبدأ تطبيق Discord كمنصة للألعاب، ثم طور من نفسه وبدأ ترويجه كبديل لـ واتساب، وهو مؤمن لأبعد الحدود ويعمل على الهاتف وعلى سطح المكتب.