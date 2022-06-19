حافظ على الباقة .. طريقة توفير البيانات على هواتف “أندرويد” بالخطوات

يعتبر استهلاك باقة الإنترنت من اكثر الأمور المزعجة على الهواتف الذكية، خاصة إن كنت تستخدم إنترنت من خلال بيانات الهاتف وليس من شبكة واي فاي، ولذلك وفرت الأجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد” ميزة للمستخدمين للتحكم في مقدار البيانات المستخدمة من باقة الموبايل، وبهذه الطريقة يتم تقييد بعض الوظائف التي تعتمد على الإنترنت لتقليل والتحكم في مقدار البيانات المستهلكة.

طريقة توفير البيانات على هواتف أندرويد

ومن خلال ميزة توفير البيانات التي توفرها هواتف أندرويد، سوف تتمكن من توفير المال المستنفذ في باقات الإنترنت الإضافية التي تستخدمها لتعويض الباقات التي تنفذ في التحديث التلقائي لبعض البرامج التي قد لا تحتاج إليها، أو تنزيل لملفات كبيرة الحجم تُنهي على جزء كبير من باقة الإنترنت موبايل الخاصة بك.

ولتفيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل إعدادات الجهاز الخاصة بهواتف أندرويد.

أدخل على بطاقة SIM المخصصة لبيانات الهاتف، ثم اختار منها بيانات الهاتف.

اضغط على خيار استخدام البيانات.

من هذا الخيار قم بتنشيط خاصية حفظ البيانات، ثم اختار تبديل حفظ البيانات.

وبالرغم مما توفره هذه الطريقة من أموال بسبب تقييد استخدام شبكة الإنترنت من خلال شبكة بيانات الجوال، إلا أنها قد تمنعك من تحديث بعض البرامج الهامة التي تحتاج إليها، أو تنزيل لملفات كبيرة الحجم.

ولذلك عند الحاجة لعمل أي من المهام سالفة الذكر، يمكنك الدخول لبيانات الهاتف بنفس الطريقة السابقة، وإلغاء خاصية حفظ البيانات لتنفيذ المهمة المطلوبة، ثم العودة وتشغيلها من جديد.