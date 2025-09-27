حاسوب Horizon Pro . . المستقبل الذكي من السعودية

في خطوة رائدة تعكس تطور تقنية الحوسبة الشخصية، كشفت شركة HUMAIN السعودية، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، عن حاسوبها المحمول الجديد Horizon Pro، الذي يعد نقلة نوعية في عالم أجهزة الذكاء الاصطناعي الشخصية. هذا الحاسوب الذي تم الإعلان عنه خلال قمة Snapdragon في ماوي، هاواي، يقدم أداءً يفوق سرعة التفكير البشري بمائة مرة، ويأتي بتقنيات متقدمة تعزز تجربة المستخدم في مختلف المجالات.

الهندسة والأداء

ينبض Horizon Pro بمعالج Qualcomm Snapdragon X Elite القوي، الذي يسمح بتشغيل الذكاء الاصطناعي بسرعة استثنائية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 40% مقارنة بالأنظمة المنافسة. كما يزوده بمعالج مركزي قادر على تنفيذ المهام المعقدة بسرعة فائقة مع نظام تبريد متقدم يضمن استقرار الأداء حتى في البيئات الشاقة. ويتميز الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 32 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية SSD بسعة 1 تيرابايت، مما يجعله مناسبًا للمبدعين والمطورين ومحترفي الأعمال.

واجهة النظام الذكي

يعتمد Horizon Pro على نظام التشغيل Humain One، الذي صمم خصيصًا لدمج الذكاء الاصطناعي بطريقة سلسة في سير العمل اليومي، ما يسمح للمستخدمين بإدارة المهام والتطبيقات من خلال واجهة موحدة ذكية. هذا النظام يضم نموذجًا كبيرًا للغة العربية يُدعى “علّام”، تم تطويره في السعودية، والذي يعمل محليًا لضمان سرعة رد الفعل وحماية البيانات، مع إمكانية اللجوء إلى السحابة للمهام الأكثر تعقيدًا.

تصميم وتجربة المستخدم

شاشة OLED بحجم 14 إنش ودقة 2.8K توفر تجربة بصرية مدهشة، مع بطارية تدوم لأكثر من 18 ساعة بشحنة واحدة، مما يضمن إنتاجية مستمرة طوال اليوم. كما يزود الجهاز بزر مخصص للذكاء الاصطناعي يعوض زر Copilot التقليدي في أجهزة ويندوز، ليؤكد هوية الجهاز الجديدة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

مبادرات وتمكين

في مبادرة مميزة لتعزيز المهارات التقنية بين الطلاب، قدمت HUMAIN 500 جهاز Horizon Pro كهدايا ضمن حملة الإطلاق، ما يعكس التزام الشركة بدعم الجيل الجديد وتمكينهم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حاسوب Horizon Pro هو أكثر من جهاز محمول؛ إنه منصة للحوسبة الذكية تعيد تعريف تجربة المستخدم الشخصية والمؤسسية في عصر الذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بحماية البيانات والخصوصية، وكفاءة الطاقة، والأداء العالي، مما يجعله خيارًا متميزًا لمستخدمي التقنية المتطلعين لمستقبل رقمي متقدم. هو