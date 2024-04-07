حاسب لينوفو Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition المميز والمناسب لطلبة المدارس
قامت لينوفو بالإعلان عن حاسبها المميز والذي أطلقت عليه إسم Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition، والمزود بتقنيات ممتازة، ومن أبرزها المعالج القوي، والذي تضمن الشركة معه الأداء المتميز والسريع للحاسب، مع عدم ارتفاع درجة حرارة الحاسب اللوحي حال العمل عليه لساعات متواصلة.
كما خصصت لينوفو حاسبها Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition لطلبة المدارس، وصممته بشكل مناسب لهم، وأكدت لينوفو على أن حاسبها اللوحي الجديد مزود بأكثر من 45 ألف من الدروس التعليمية، وهي مواضيع مختلفة تساعد طلاب المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية على التفوق.
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كما زودت لينوفو حاسبها اللوحي بعدد كبير من الأدوات التي تعمل على تسهيل استخدامه، ومتابعة أولياء الأمور لأولادهم من خلال ميزة التحكم عن بُعد، ونستعرض مع متابعينا أبرز مواصفات الحاسب اللوحي والتي جاءت وفق ما يلي.
- التصميم ممتاز.
- أبعاد الحاسب (239.3/190.7/6.9) ملم.
- وزن الحاسب 615 جرام.
مواصفات الشاشة والذواكر والبطارية
|مقياس الشاشة
|12.7 بوصة
|دقة العرض
|2944/1840 بيكسل
|الشاشة مجهزة بتقنيات
|AG Nano Engraving لتقليل التوهج وحماية العين من الإجهاد
|البطارية
|10200 مللي أمبير وتعمل لأكثر من 7 ساعات عمل متواصل
|الرام
|8 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|128 جيجا بايت