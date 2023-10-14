جودة البث في Google Meet ترتفع لـ 1080 بكسل في المكالمات الجماعية

في تطوير جديد لخدماتها، قامت Google بتحسين جودة البث في خدمة Google Meet حيث أصبح بإمكان المستخدمين الاستمتاع ببث فيديو بدقة 1080 بكسل.

وقد كان هذا التحديث مقتصرًا في السابق على المكالمات الفردية فقط، ولكنه الآن أصبح متاحًا للمكالمات الجماعية.

جوجل تسعى من خلال هذا التحديث لتقديم تجربة اجتماعية أفضل على الويب لأولئك الذين يجتمعون مع ثلاثة أشخاص أو أكثر.

وتقوم الخدمة بالتحقق من كاميرتك، وإذا كانت تدعم هذه الدقة، فإنه سيتم طلب منك تفعيل جودة البث الأعلى قبل بدء المكالمة.

هذا البث المحسن يأتي معطلًا بشكل افتراضي، ولكن يمكن للمستخدم التحكم فيه عبر قائمة الإعدادات.

من الجدير بالذكر أن البث بدقة 1080 بكسل يتم فقط عند الحاجة إليه، مثل عند تثبيت الفيديو على شاشة كبيرة.

ولتحقيق هذه الجودة المرتفعة، قد يكون هناك حاجة لنطاق ترددي أكبر.

ومن هنا، يقوم تطبيق Meet بتعديل الدقة تلقائيًا في حال تقييد النطاق الترددي.

الميزة الجديدة متاحة للعديد من الخطط، بما في ذلك Google Workspace Business Standard وBusiness Plus وغيرها من الخطط.

ومع ذلك، قد يجد المستخدمون الذين لديهم حسابات جوجل الشخصية نفسهم خارج هذا التحديث، خصوصًا إذا كانوا لا يمتلكون اشتراكًا في Google One 2 تيرابايت أو أعلى.

وتواصل جوجل تطويراتها، حيث تعمل على زيادة دقة المحتوى المشترك من 720 بكسل إلى 1080 بكسل، لضمان تجربة عرض أكثر وضوحًا وجودة.