جوجل “Google” ستُطلق نظام تشفير كامل للبريد الإلكتروني قريبًا

كشفت شركة جوجل “Google” أنها ستوفر تشفيرًا كاملاً من طرف إلى طرف لإصدار الويب من خدمة البريد الإلكتروني المعروفة بـ Gmail قريبًا.

يُشار إلى أن تشفير جيميل الحالي مع العميل، يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني المشفرة داخل وخارج النطاق أو عبر نطاقهم.

ولكن عندما يتم توفير التشفير في الشكل النهائي الذي لا يزال في المرحلة التجريبية، سيتم تشفير رسالة البريد الإلكتروني بأكملها، بما في ذلك المرفقات المشفرة والصور المضمنة أيضًا.

في إطار هذا السياق، قالت Google إن نظام تشفير العميل هو أحدث معيار تشفير حتى الآن الذي يُستخدم لحماية بيانات المُستخدمين.

كما يُعد تشفير العميل تشفيرًا كاملاً للمُستخدم، حيث أنه يحمي رسائل البريد الإلكتروني والصور والمرفقات من الوصول غير المصرح به من قبل الأطراف الأخرى.

ولا يمكن فك تشفير رسائل البريد الإلكتروني المشفرة للعملاء بواسطة Google وكذلك من قبل الأشخاص التي تحاول التجسس على المستخدم.

ويستخدم هذا النوع من التشفير حاليًا في العديد من الخدمات مثل Google Drive والمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية و Google Met و Google Calendar.

وتقول جوجل إن عملائها لديهم خُطط جديدة مثل Google Workspace Enterprise Plus أو Education Plus أو Education Standard، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على CSE في خدمة Gmail.

وذكرت شركة جوجل أن التطبيق سيكون متاحًا في شهر يناير من العام القادم (2023)، وأشارت الشركة إلى أنه سيُطلب من المستخدمين إرسال تطبيق Gmail CSE Beta Test، الذي سيحتوي على معلومات مثل عنوان البريد الإلكتروني ومعرف المشروع، بالإظافة إلى منطقة مجموعة الاختبار.