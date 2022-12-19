تقنية

جوجل “Google” ستُطلق نظام تشفير كامل للبريد الإلكتروني قريبًا

سمير بوبكر

كشفت شركة جوجل “Google” أنها ستوفر تشفيرًا كاملاً من طرف إلى طرف لإصدار الويب من خدمة البريد الإلكتروني المعروفة بـ Gmail قريبًا.

جوجل "Google" ستُطلق نظام تشفير كامل للبريد الإلكتروني قريبًا 5 19/12/2022 - 4:49 م

يُشار إلى أن تشفير جيميل الحالي مع العميل، يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني المشفرة داخل وخارج النطاق أو عبر نطاقهم.

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جوجل "Google" ستُطلق نظام تشفير كامل للبريد الإلكتروني قريبًا 1 19/12/2022 - 4:49 مولكن عندما يتم توفير التشفير في الشكل النهائي الذي لا يزال في المرحلة التجريبية، سيتم تشفير رسالة البريد الإلكتروني بأكملها، بما في ذلك المرفقات المشفرة والصور المضمنة أيضًا.

في إطار هذا السياق، قالت Google إن نظام تشفير العميل هو أحدث معيار تشفير حتى الآن الذي يُستخدم لحماية بيانات المُستخدمين.

جوجل "Google" ستُطلق نظام تشفير كامل للبريد الإلكتروني قريبًا 2 19/12/2022 - 4:49 مكما يُعد تشفير العميل تشفيرًا كاملاً للمُستخدم، حيث أنه يحمي رسائل البريد الإلكتروني والصور والمرفقات من الوصول غير المصرح به من قبل الأطراف الأخرى.

ولا يمكن فك تشفير رسائل البريد الإلكتروني المشفرة للعملاء بواسطة Google وكذلك من قبل الأشخاص التي تحاول التجسس على المستخدم.

جوجل "Google" ستُطلق نظام تشفير كامل للبريد الإلكتروني قريبًا 3 19/12/2022 - 4:49 مويستخدم هذا النوع من التشفير حاليًا في العديد من الخدمات مثل Google Drive والمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية و Google Met و Google Calendar.

وتقول جوجل إن عملائها لديهم خُطط جديدة مثل Google Workspace Enterprise Plus أو Education Plus أو Education Standard، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على CSE في خدمة Gmail.

جوجل "Google" ستُطلق نظام تشفير كامل للبريد الإلكتروني قريبًا 4 19/12/2022 - 4:49 موذكرت شركة جوجل أن التطبيق سيكون متاحًا في شهر يناير من العام القادم (2023)، وأشارت الشركة إلى أنه سيُطلب من المستخدمين إرسال تطبيق Gmail CSE Beta Test، الذي سيحتوي على معلومات مثل عنوان البريد الإلكتروني ومعرف المشروع، بالإظافة إلى منطقة مجموعة الاختبار.

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سمير بوبكر

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية والأخبار الرياضية٬ وأعمل على نقل الخبر للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.

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